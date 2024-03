Pokémon Go: Heute Raid-Tag mit Proto Groudon und Shiny-Bonus - Das musst du wissen!

Ein weiterer Raid-Tag Pokémon Go ist da und nach Proto-Kyogre bekommt ihr es heute mit Proto-Groudon zu tun, das im Event-Zeitraum häufiger auftaucht.

Auch hier gilt: Das Event heißt zwar Raid-Tag, allerdings läuft das Event nicht mehr als ein paar Stunden: Der Raid-Tag mit Proto-Groudon findet am Samstag, den 23. März 2024, im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr statt.

In unserem Guide lest ihr alles, was ihr zum Raid-Tag mit Proto-Groudon in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Raid-Tag mit Proto-Groudon Inhalt:

Raid-Tag mit Proto-Groudon: Welche Pokémon kann ich fangen?

Proto-Groudon steht heute, wie der Name des Events unmissverständlich klar macht, im Fokus des Geschehens.

Das Pokémon taucht häufiger in Raid-Kämpfen der Stufe 5 auf. Der Ablauf ist bekannt: Ihr bekämpft das Pokémon, anschließend bekommt ihr die Chance, es zu fangen. Und auch ein schillerndes Groudon fällt euch möglicherweise in die Hände beziehungsweise in den Pokéball!

Abseits dessen könnt ihr heute keine anderen besonderen Pokémon fangen.

Mehr dazu, wie ihr Proto-Groudon am besten bekämpft, erfahrt ihr hier: Pokèmon Go: Proto Groudon besiegen - Die besten Konter

Raid-Tag mit Proto-Groudon: Welche Boni gibt es?

Im Event-Zeitraum wird Proto-Groudon häufiger in Raid-Kämpfen erscheinen, obendrein besteht dabei eine erhöhte Chance auf schillernde Groudon.

Während des Events könnt ihr weiterhin bis zu fünf zusätzliche tägliche Raid-Pässe bekommen, indem ihr an Fotoscheiben von Arenen dreht.

Obendrein wird im Zeitraum vom 23. März 2024 um 1 Uhr bis zum 24. März 2024 um 4 Uhr das Fern-Raid-Limit auf 20 erhöht.

Raid-Tag mit Proto-Groudon: Lohnt sich das Ticket?

Optional könnt ihr euch außerdem noch für um die 5 Euro ein Ticket für den Raid-Tag mit Proto-Groudon im In-Game-Shop kaufen, sofern euch denn der Sinn danach steht.

Damit schaltet ihr jedoch nur einige weitere Boni frei, die am 23. März 2024 von 14 bis 22 Uhr Ortszeit aktiv sind. Und das sind folgende:

Ihr erhaltet acht zusätzliche Raid-Pässe für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen.

für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen. Es besteht eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für Raid-Kämpfe .

. Ihr erhaltet 50 % mehr EP für Raid-Kämpfe .

. Ihr bekommt doppelt so viel Sternenstaub für Raid-Kämpfe.

Proto Groudon stampft heute zum Event.

