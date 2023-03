Pokémon Go: Team Go Rocket Übernahme - Das müsst ihr wissen!

Eine weitere Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go hat begonnen, im Zuge dessen erwarten euch unter anderem neue Crypto-Pokémon und ihr könnt es ein weiteres Mal mit Giovanni aufnehmen.

Die neueste Team Go Rocket Übernahme beginnt am Samstag, den 25. März 2023, um 10 Uhr deutscher Zeit und endet am Mittwoch, den 29. März 2023, um 23:59 Uhr Ortszeit.

Wir zeigen euch nachfolgend im Guide, was euch bei der aktuellen Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go erwartet.

Inhalt:

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es?

Die neue Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go bringt auch wieder eine neue Spezialforschung mit sich. Mit dem Beginn des Events könnt ihr sie auch abholen, verfügbar ist sie wiederum noch bis zum 1. Juni 2023 um 10 Uhr. Holt ihr sie euch bis dahin nicht, geht ihr leider leer aus.

Diese Spezialforschung verschafft euch eine weitere Gelegenheit, Giovanni aufzuspüren und zu bekämpfen. Und diesmal kriegt ihr die Chance Crypto-Regice zu fangen. Unter anderem mit diesem Pokémon tritt er gegen euch an.

Mehr zur Forschung hier: Pokémon Go: Aus den Schatten - Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Ansonsten wird das Aufgebot an Crypto-Pokémon, die Giovanni, Cliff, Arlo und Sierra in den Kampf schicken, erneut etwas aufgemischt. Ihre einzelnen Guides aktualisieren wir so schnell wie möglich, ihr findet sie hier:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Außerdem setzen die Rüpel von Team Go Rocket noch folgende neue Crypto-Pokémon in Kämpfen ein:

Crypto-Alola-Sleima

Crypto-Phanpy

Crypto-Geckarbor

Crypto-Flemmli

Crypto-Driftlon

Aus 12-km-Eiern, die ihr für Siege gegen die Anführer von Team Go Rocket erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Larvitar*

Absol*

Pionskora*

Ganovil

Zurrokex

Gladiantri*

Skallyk*

Kapuno*

Pam-Pam

Algitt

Molunk

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Welche Event-Boni gibt es?

Des Weiteren gibt es bei der Team Go Rocket Übernahme in Pokémon wieder zwei bekannte Boni.

Einerseits werdet ihr feststellen, dass Team Go Rocket häufiger auftaucht, sowohl mit dem Ballon als auch bei Pokéstops.

Andererseits ist es möglich, ein Crypto-Pokémon mithilfe einer Lade-TM die Lade-Attacke Frustration vergessen zu lassen. Das geht allerdings nur in den wenigen Tagen des Event-Zeitraums!

