Pokémon Go: Weitere Boxen und Kollektionen fürs Sammelkartenspiel vorgestellt

Pokémon Go hält bald in großem Stil Einzug in die Welt des Pokémon-Sammelkartenspiels.

Am 1. Juli 2022 erscheint die neueste Erweiterung, die sich thematisch mit Niantics Pokémon-Adaption für Mobilgeräte befasst. Jetzt wurden zahlreiche neue Produkte vorgestellt.

Welche Pokémon-Go-Produkte es geben wird

Laut The Pokémon Company könnt ihr mit Karten Spielen, die "fotorealistische Illustrationen und ikonische Spielmomente zeigen".

Dazu zählen etwa ein Pikachu, das an der Seite eines Trainers läuft, ein schlafendes Relaxo, ein Heiteira, das eine Arena verteidigt, und ein Griffel, das gerade einem geworfenen Pokéball ausweicht.

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Ferner könnt ihr mit Objekten und Charakteren aus der Welt von Pokémon Go rechnen, etwa ein Pokéstop als Stadionkarte, ein Lockmodul als Itemkarte. Auch die Trainer und Trainerinnen Spark, Blanche und Candela kommen ins Spiel.

Folgende Produkte werden ab dem 1. Juli 2022 weltweit erhältlich sein:

Pokémon-Sammelkartenspiel: Top-Trainer-Box Pokémon GO (enthält eine holografische Promokarte mit Mewtu-V)

Pokémon-Sammelkartenspiel: Premium-Kollektion Pokémon GO: Strahlendes Evoli (enthält eine holografische Promokarte mit Strahlendes Evoli)

Pokémon-Sammelkartenspiel: Spezial-Kollektion Pokémon GO (enthält eine von drei holografischen Vollbild-Promokarten mit Spark, Blanche oder Candela)

Pokémon-Sammelkartenspiel: Kollektion Pokémon GO: Alola-Kokowei-V (enthält eine holografische Promokarte und eine überdimensionale holografische Karte mit Alola-Kokowei-V)

Pokémon-Sammelkartenspiel: Tin-Box Pokémon GO (enthält eine holografische Promokarte mit Pikachu, das die Attacke Geschenklieferung beherrscht)

Pokémon-Sammelkartenspiel: Tin-Box Pokémon GO Pokéball

Pokémon-Sammelkartenspiel: Mini-Tin-Box Pokémon GO mit Karpador, Evoli, Heiteira, Pikachu und Relaxo

Pokémon-Sammelkartenspiel: V-Kampfdeck Pokémon GO (enthält eine von zwei holografischen Promokarten mit Mewtu-V oder Melmetal-V)

Pokémon-Sammelkartenspiel: V-Kampfdeck Pokémon GO: Mewtu vs. Melmetal (enthält zwei holografische Promokarten mit Mewtu-V und Melmetal-V)

Mit weiteren Veröffentlichung ist zu einem späteren Zeitpunkt zu rechnen. Ausgewählte Produkte sollen zudem einzigartige Promokarten enthalten, wozu etwa neue Pokémon-V und Pokémon-VSTAR zählen.

