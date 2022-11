Pokémon Karmesin und Purpur: Farigiraf bekommen und Girafarig entwickeln

Eines der neuen Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur ist Farigiraf, eine Weiterentwicklung von Girafarig. Wenn ihr das neue Pokémon bekommen möchtet, könnt ihr im Spiel ein Girafarig entwickeln.

Die Frage ist: Wo findet ihr in Pokémon Karmesin und Purpur ein Girafarig? Und was müsst ihr tun, um es zu einem Farigiraf zu entwickeln? In unserem Guide verraten wir euch mehr dazu.

Inhalt:

Wo finde ich Girafarig?

Um Farigiraf früh zu bekommen, müsst ihr zuerst einmal ein Girafarig fangen. Aber wo danach suchen? Es ist nicht so, dass es in der Paldea-Region weit verbreitet wäre, zumindest nicht in einzelnen Bereichen.

Der einzige Bereich, in dem ihr ein Girafarig findet, ist Westliche Zone 2 oberhalb der Brutzelwüste. In diesem Bereich solltet ihr aber keine Probleme haben, euch ein Exemplar zu fangen, es kommt dort relativ häufig vor.

Hier findet ihr Girafarig.

Wie entwickle ich Girafarig zu Farigiraf?

Habt ihr ein Girafarig gefangen, gibt es zwei Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, damit es sich zu einem Farigiraf entwickelt.

Die erste Voraussetzung ist, dass ihr den Level eures Girafarig auf 32 steigert. Wenn es diesen Level erreicht, müsst ihr ihm noch die Attacke Doppelstrahl beibringen.

Befindet es sich zu dem Zeitpunkt in eurem aktiven Team, sollte es sich sofort entwickeln, nachdem ihr ihm die Attacke beigebracht habt.

Bringt ihr Girafarig die Attacke Doppelstrahl bei, entwickelt es sich.

Kann ich ein wildes Farigiraf fangen?

Wer mehrere Exemplare von Farigiraf haben und dabei nicht aufs Hochleveln von Girafarig setzen möchte, kann Farigiraf auch als wildes Pokémon finden und fangen.

Das funktioniert allerdings erst gegen Ende des Spiels, wenn ihr den finalen Bereich von Karmesin und Purpur (Zone Null) betreten könnt. Hier findet ihr Farigiraf meist in den äußeren Bereichen von Zone Null, häufig es von Girafarig umgeben.

