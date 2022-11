Pokémon Karmesin und Purpur: Pamomamo bekommen und Pamo und Pamamo entwickeln

Pamo ist ein niedliches neues Pokémon, das ihr in der Paldea-Region von Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt. Anschließend lässt es sich noch zweimal weiterentwickeln.

Wir zeigen euch in unserem Guide, wo ihr Pamo in Pokémon Karmesin und Purpur finden könnt und wie ihr es anschließend zu Pamamo und Pamomamo entwickelt.

Inhalt:

Wo finde ich Pamo?

Ein Pamo lässt sich in Pokémon Karmesin und Purpur bereits recht früh finden. Fündig werdet ihr unter anderem in Südliche Zone 1, rund um Pratolido sowie in Südliche Zone 3.

Dort taucht es zwar nur unregelmäßig auf, aber wenn ihr euch ein bisschen umschaut, solltet ihr nicht lange brauchen, um eines zu finden und zu fangen.

Pamo könnt ihr schon recht früh im Spiel hier finden.

Wie entwickle ich Pamo zu Pamamo?

Die Entwicklung von Pamo zu Pamamo in Pokémon Karmesin und Purpur ist relativ einfach. Ihr müsst lediglich mit dem Pokémon Level 16 erreichen und schon wird aus dem Pamo ein Pamamo.

Alternativ könnt ihr aber auch Pamamo in der Wildnis finden. Und das sogar theoretisch an realtiv vielen Stellen in der Paldea-Region, wie euch die Karte mit den Habitaten zeigt:

Manchmal ist Pamamo dabei auch noch von mehreren Pamo umgeben.

Einem Pamamo könnt ihr an vielen Stellen begegnen.

Wie entwickle ich Pamamo zu Pamomamo?

Für die Entwicklung von Pamamo zur Pamomamo in Pokémon Karmesin und Purpur müsst ihr etwas mehr tun, als den Level zu erhöhen. Tatsächlich spielt der Level dabei keine Rolle.

Bringt Pamamo an die erste Stelle eures Teams und lasst es mithilfe der R-Taste aus dem Pokébälle, damit es neben euch durch die Welt läuft. Voraussetzung für die Entwicklung ist, dass Pamamao auf diese Art 1.000 Schritte neben euch absolviert.

Aber: Es gibt im Spiel keinen Zähler. Ihr müsst also hin und wieder mal ausprobieren, ob ihr schon ausreichend Schritte gesammelt habt. Ist das der Fall, entwickelt sich Pamamo beim nächsten Levelaufstieg.

Lauft also eine Weile mit ihm durch die Gegend und erhöht dann seinen Level, egal ob durch Kämpfe oder Bonbons.

Seid ihr ausreichend viele Schritte mit Pamamo gelaufen und es steigt im Level auf, entwickelt es sich.

