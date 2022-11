Pokémon Karmesin und Purpur: Kleidung wechseln - So könnt ihr euch umziehen und neue Sachen kaufen

Mithilfe verschiedener Kleidungsstücke könnt ihr euren Charakter in Pokémon Karmesin und Purpur nach euren Wünschen anpassen. Es gibt eine Reihe von Optionen, mit denen ihr eure Kleidung wechseln und euch umziehen könnt.

Ferner lässt sich in Pokémon Karmesin und Purpur natürlich auch neue Kleidung kaufen und ihr habt die Möglichkeit, euren Hut oder eure Mütze auszuziehen. Wie und wo ihr das alles macht, zeigen wir euch in unserem Guide.

Wie kann ich mich umziehen?

Zu Anfang ist es nicht ganz offensichtlich, wie ihr euch in Pokémon Karmesin und Purpur umziehen könnt, wenngleich es nicht kompliziert ist. Ihr müsst auf dem Steuerkreuz nach links drücken, wodurch ein entsprechendes Menü aufgerufen wird, indem ihr die Kleidungsstücke, die ihr besitzt, an- oder ausziehen könnt. Dazu zählen unter anderem Uniformen, Brillen, Handschuhe, Socken, Schuhe und Mützen.

Per Knopfdruck könnt ihr euch umziehen.

Das Menü zur Charakteranpassung könnt ihr nicht aufrufen, wenn ihr mit einem NPC sprecht oder euch in einem Kampf befindet. Einfach gesagt: Befindet ihr euch in einem Bereich, in dem ihr mit X das Menü aufrufen und euer Spiel speichern könnt, lässt sich dort auch die Kleidung anpassen.

Bedenkt zudem, dass ihr den ersten Schultag an der Akademie abgeschlossen haben müsst, bevor es möglich ist, dieses Menü aufzurufen.

Wie kann ich Mütze oder Hut ausziehen?

Wenn ihr euch für eine schicke Frisur für euren Charakter entschieden habt, diese aber von einer Mütze verdeckt wird, gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern.

Um eure Mütze in Pokémon Karmesin und Purpur zu entfernen, drückt ihr links auf dem Steuerkreuz und begebt euch zu dem Menüpunkt, bei dem euch die Mützen angezeigt werden. Drückt dort X und die Mütze sollte ausgezogen werden. Dies funktioniert übrigens bei allen Kleidungsstücken (mit ein paar Ausnahmen, etwa die Uniformen) auf diese Art.

Ihr wollt eure Frisur sehen? Zieht einfach die Mütze aus.

Wo kann ich neue Kleidung kaufen?

Neue Kleidung könnt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur in so ziemlich jeder größeren Stadt kaufen. Die erste Möglichkeit dazu habt ihr in Mesalona City, wo sich auch die Akademie befindet.

Ruft mit der Y-Taste die Karte auf und zoomt auf die höchste Stufe hinein, ihr könnt dann anhand der Kleidungssymbole erkennen, wo sich entsprechende Geschäfte befindet.

In Städten gibt es meistens mehrere Geschäfte.

Die Shops spezialisieren sich auf verschiedene Kategorien von Kleidungsstücken. Welche das sind, könnt ihr jeweils im Schaufenster bereits erkennen.

Die Shops verkaufen unterschiedliche Dinge.

Wenn ihr eure Kleidung für Ober- und Unterkörper separat voneinander ändern möchtet, habt ihr leider Pech. Ihr habt nur die Möglichkeit, die vorgefertigten Uniformen zu tragen und euch mit den anderen verfügbaren Kategorien etwas anzupassen.

Für Ober- und Unterkörper gibt es nur Uniformen.

