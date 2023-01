Pokémon Karmesin und Purpur: Team Star Boss Rematches - So gewinnt ihr sie

Auch die Bosse von Team Star könnt ihr in Pokémon Karmesin und Purpur ein weiteres Mal herausfordern, nachdem ihr die Story durchspielt habt. Und auch das STC-Training steht euch zur Verfügung.

Wir zeigen euch in unserem Guide, was euch das Training in Pokémon Karmesin und Purpur bringt und wie ihr die Bosse erneut besiegen könnt.

Wie kann ich die Bosse von Team Star erneut bekämpfen?

So wie bei den Rematches gegen die Arenaleiterinnen und Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur schaltet ihr auch die Rematches gegen die Bosse von Team Star frei, indem ihr die Story von Pokémon Karmesin und Purpur abschließt.

Die Bosse von Team Star existieren dabei auch weiterhin auf der Karte, wenngleich sie nicht länger hervorgehoben. Stattdessen seht ihr nun die Star Training Centers (STC). Sie befinden sich an den Orten, an denen vorher die Verstecke waren. Reist zu ihnen und sprecht mit dem jeweiligen Boss, um einen Kampf zu starten.

Ihr schaltet nichts Neues frei, indem ihr ihre neuen Teams besiegt, allerdings bekommt ihr gute Erfahrungspunkte (nützlich für Pokémon auf niedrigem Level) und und ihr könnt sie einmal am Tag herausfordern.

Fordert die Bosse erneut heraus.

Was bringt das STC-Training?

Das STC-Training könnt ihr starten, indem ihr in Pokémon Karmesin und Purpur die Glocke am Tor eines ehemaligen Team-Star-Verstecks läutet.

Im Gegensatz zu den vorherigen Kämpfen in den Verstecken müsst ihr nun innerhalb von zehn Minuten 50 Pokémon besiegen, erneut werden dafür die ersten drei Pokémon in eurem Team eingesetzt.

Zugleich sind die Gegner stärker als zuvor, aber mit den richtigen Pokémon sollte auch das kein riesengroßes Problem sein.

Seid ihr erfolgreich, erhaltet ihr LP als Belohnung. Je schneller ihr die 50 Pokémon besiegen könnt, desto mehr LP wandern auf euer LP-Konto.

Diesmal müsst ihr mehr Pokémon innerhalb von zehn Minuten besiegen.

Wie besiege ich die Bosse von Team Star erneut?

Ihr könnt die Bosse von Team Star nach dem Durchspielen der Story von Pokémon Karmesin und Purpur jeden Tag einmal herausfordern.

Jeder der Bosse kämpft mit einem neuen Team und die Starmobile kommen nicht mehr zum Einsatz.

Pinio, Unlicht-Basis – Westliche Zone 1

Pokémon Level Typ Noktuska Level 65 Pflanze / Unlicht Rabigator Level 65 Boden / Unlicht Gladimperio Level 66 Unlicht / Stahl Kramshef Level 65 Unlicht / Flug Mastifioso Level 65 Unlicht

Das neue Team von Pinio ist eine Herausforderung, aber wenn ihr starke Feen-Pokémon habt, ist das schon mal gut. Auch starke Kampf-Pokémon helfen euch hier weiter. Gladimperio ist der gefährlichste Gegner, aber mit einem Hariyama, Epitaff, Koraidon, Eisenhand oder Eisenkrieger solltet ihr gut klarkommen.

Irsa, Feuer-Basis – Östliche Zone 2

Pokémon Level Typ Qurtel Level 65 Feuer Montecarbo Level 65 Gestein / Feuer Crimanzo Level 66 Feuer / Psycho Hundemon Level 65 Unlicht / Feuer Arkani Level 65 Feuer

Ein Feuer-fokussiertes Team steht euch hier im Weg. Also setzt ihr am besten auf Wasser, Boden und Gestein als Konter dagegen, was auch recht gut funktioniert. Wenn ihr mit Crimanzo und Hundemon Probleme habt, helfen euch dort auch Unlicht oder Kampf weiter.

Shugi, Gift-Basis - Schmierhain

Pokémon Level Typ Skuntank Level 65 Gift / Unlicht Knattatox Level 66 Stahl / Gift Aggrostella Level 65 Gift / Wasser Tandrak Level 65 Gift / Drache Sleimok Level 65 Gift

Für den Typ Gift gibt es nur wenige Schwächen: Psycho und Boden. Für Knattatox und Skuntank braucht ihr definitiv den Typ Boden als Konter. Empfehlenswerte Pokémon sind etwa Crimanzo, Farigiraf, Galagladi, Suelord und Psiopatra.

Otis, Fee-Basis – Nördliche Zone 3

Pokémon Level Typ Clavion Level 65 Stahl / Fee Azumarill Level 65 Wasser / Fee Knuddeluff Level 65 Normal / Fee Backel Level 66 Fee Silembrim Level 65 Psycho / Fee

Auch Fee hat wenig Schwächen, daher solltet ihr euch gut mit Gift- und Stahl-Pokémon rüsten, wenn ihr Otis erneut herausfordern möchtet. Als gute Pokémon empfehlen sich dafür etwa Suelord, Eisenfalter, Gladimperio, Granforgita, Lumiflora und Knattatox.

Rioba, Kampf-Basis – Nördliche Zone 2

Pokémon Level Typ Rasaff Level 65 Kampf Quartermak Level 65 Kampf Lucario Level 65 Kampf / Stahl Toxiquak Level 65 Gift / Kampf Epitaff Level 66 Kampf / Geist

Das Team von Rioba ist anfällig für die Typen Fee, Flug und Psycho, somit seid ihr im Kampf recht effektiv. Versucht es zum Beispiel mit Psiopatra, Eisenkrieger, Brüllschweif, UHaFnir, Backel, Fiaro, Guardevoir und Crimanzo.

