Red Dead Redemption erscheint nächste Woche für Nintendo Switch und PS4.

Rockstars Open-World-Western Red Dead Redemption erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Umsetzungen des Spiels für beide Plattformen wurden am Nachmittag angekündigt.

Auf zwei neuen Plattformen

Wie Rockstar mitteilt, erscheint Red Dead Redemption am 17. August 2023 in digitaler Form. Eine physische Version des Spiels für beide Plattformen folgt laut Rockstar am 13. Oktober 2023.

Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr die PS4-Version dann natürlich auch auf eurer PS5 spielen. Neben dem Hauptspiel ist auch die Erweiterung Undead Nightmare mit dabei.

Laut Rockstar Games handelt es sich dabei um eine neue Portierung von den Double Eleven Studios.

Mit einem Remaster oder gar Remake haben wir es hier nicht zu tun. Der Preis für die Portierung liegt bei 49,99 Euro.