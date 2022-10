Seid ihr stark wie Kratos oder werdet ihr schwach? Hier ist der Launch-Trailer zu God of War Ragnarök

Na, schaut ihr euch so kurz vor der Veröffentlichung noch neues Material zu God of War Ragnarök an?

Sony stellt euch heute mit den Launch-Trailer zum Spiel ein weiteres Mal auf die Probe.

Eine mythische Reise

Wenngleich es kein ultralanger Launch-Trailer ist, den God of War Ragnarök bekommen hat, 30 Sekunden ist das Video lang.

"Sucht mit Kratos und Atreus nach Antworten auf einer mythischen Reise vor der prophezeiten Schlacht, die die Welt beenden wird", heißt es. "Währenddessen beobachten die Augen Asgards jeden ihrer Schritte."

God of War Ragnarök erscheint am 9. November sowohl für PlayStation 5 als auch für PlayStation 4.

Zuletzt hatte Sony bestätigt, dass es zum Launch keinen Fotomodus im Spiel geben wird.