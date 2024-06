Spielst du Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Sorgt Shadow of the Erdtree für noch mehr Hype, als es Elden Ring ursprünglich tat?

Kritiker sind jedenfalls überwiegend begeistert von der Erweiterung, wenngleich es in der Community einige kritische Reaktionen gibt.

Steht Elden Ring: Shadow of the Erdtree bei euch auf dem Programm?

"Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist so groß, so ausgefeilt und ergiebig für Elden Ring als Ganzes, dass es so manches komplette Spiel direkt im Regen stehen lässt", schreibt zum Beispiel Martin in seinem Test.

Und wie sieht es bei euch aus? Lockt euch Shadow of the Erdtree wieder in die Zwischenlande?

Sofern ihr es denn spielen könnt, denn ihr müsst erst einmal bestimmte Bosse besiegen, bevor ihr mit Shadow of the Erdtree beginnen könnt.

In diese Richtung geht dann auch schon unsere zweite Frage für heute: Habt ihr Elden Ring durchgespielt? Oder bisher nicht?

Abseits dessen könnt ihr uns eure Meinung zu Shadow of the Erdtree und euren bisherigen Erfahrungen mit dem Basisspiel natürlich gerne in den Kommentaren mitteilen!