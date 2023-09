Starfield - Die besten Waffen: Alle Werte und Daten für alle Arten von Waffen

In Starfield gibt es jede Menge Gegner und zum Glück auch jede Menge Waffen. Aber welche solltet ihr unbedingt haben? Die beste Waffe in Starfield ist Eternity's Gate. Oder doch das Scharfschützengewehr?

Der höchste Schaden pro Schuss, unglaubliche Reichweite. Was ihr damit trefft, fällt um oder wird zumindest ganz schön angeschlagen sein. Dumm nur, dass das Gewehr in den engen Räumen einer Basis oder eines Raumschiffs nur sehr schwer zu handhaben ist. Also ist doch der Advanced Coachman, eine große Schrotflinte, die beste Waffe? Nicht, wenn der Gegner hundert Meter weit weg steht.

Also, es gibt nicht unbedingt die eine beste Waffe in Starfield, es hängt vielmehr davon ab, was ihr tun wollt und wo der Kampf stattfindet. Daher hier eine Auswahl an sehr, sehr guten Waffen:

Starfield - Die besten Waffen:

Pistole - Magshot / Trickshot (ID Magshot: 0002EB42, Skip Shot Mod: 31C0C4): Die Magshot hat mit einem physischen Schaden von 113 so viel Durchschlagskraft, dass für einen normalen Feind in der Regel ein, höchstens zwei Treffer reichen. Das futuristische Design erlaubt eine Menge Mods, die Reichweite und Feuerrate ist mit 20 und 25 hoch genug. Dazu ist die Magshot relativ übliches Standard-Loot, ihr solltet also schnell genug über eine stolpern. Die Trickshot ist im Prinzip eine Magshot, nur dass sie mit einer Mod kommt, dass jeder vierte Schuss zwei Kugeln gleichzeitig abfeuert. Vor allem gegen besser gepanzerte Feinde ein echter Bonus. Ihr findet die Trickshot im Rahmen der United-Colonies-Mission "Kriegsrelikte".

Starfield - Magshot

Schrotflinte - Experiment A7 (ID 31F257): Den höchsten Durchschlag mag der Advanced Coachman haben, aber wenn ihr eine Allround-Schrotflinte sucht, dann geht nichts über Experiment A7. Spielt die Hauptquest "Verwickelt" relativ weit in das Spiel hinein. Speichert, dann sprecht mit Ethan in der Sicherheitszentrale. Ihr müsst ihn überzeugen, dass ihr was gegen die Aliens braucht und ihr bekommt die Experiment A7, wenn ihr Erfolg habt. Wenn nicht, dann ladet neu und versucht es noch mal, denn ihr wollt eine vollautomatische Schrotflinte mit 130 Schaden, vollem taktischem Mod-Pack und dem Exterminator-Bonus (30% mehr Schaden gegen Aliens).

Starfield Experiment A7

Sturmgewehr – Gallow's Reach (ID: 32046C ): Das normale Gewehr von der alten Erde hat es schon in sich, eine gute alte AK-47. Gallow's Reach ist die gepimpte Version davon, mit einer Reihe von praktischen Mods und vor allem Giftschaden. Nicht so spannend gegen normale Feinde, aber gegen solche, die mehr aushalten, macht das einen echten Unterschied, denn der Giftschaden steigert sich schnell. Um Gallows's Reach zu bekommen, plündert Petrovs Büro in der Hauptquest "Ganz ruhig jetzt".

Starfield - Gallow's Reach

Nahkampf – The Last Priest: Beim Nahkampf gibt es nur eine beste Waffe und das ist der Last Priest. Ihr bekommt sie, wenn ihr für den Jäger, einen NPC zum Ende des Spiels hin, die Mission "Das Ende der Unendlichkeit" erledigt. Wenn ihr euch in dieser gegen seine Wünsche entscheidet, könnt ihr den Last Priest immer noch bekommen, müsst dann aber eine sehr schwierige Überzeugungsprobe überstehen. So oder so habt ihr dann eine Nahkampfwaffe, die nicht nur 80-90 Punkte Schaden austeilt, sondern auch zufällig Strahlung, Gift, Brennen oder Korrosion verursacht. Das ergibt schnell eine Menge angesammelten Schaden, der selbst den größten Feinden in Starfield gefährlich wird.

Teilchenstrahlgewehr – Eternity's Gate (ID 329ABB): Eternity's Gate, die beste Waffe in Starfield, ist eure Belohnung, wenn ihr die Missionen des Jägers erledigt und zum Schluss den Abgesandten tötet. Dazu spielt ihr die Hauptquest durch, bis zur Mission "Offenbarung", einer der letzten Missionen des Spiels. Eternity's Gate hat nicht nur ordentlich Durchschlagskraft, eine Reihe von Perks, die es noch nützlicher machen, und ist auch noch eine Menge Credits wert, falls ihr euch aus irgendeinem Grund doch nicht damit anfreunden könnt.

Die (wahrscheinlich) beste Waffe in Starfield - Eternity's Gate

Starfield - Alle Waffen und Werte

Waffe Schaden Munitionsart Waffenart Magazingröße Feuerrate Reichweite Genauigkeit Gewicht max. Mods Preis AA-99 phy. 17 11MM Ballistisches Gewehr 30 112 40 65.7% 3 8 7865 Advanced Coachman phy. 200 CASELESS SHELL Ballistische Schrotflinte 2 47 20 38.4% 3.00 7 7425 Advanced Grendel phy. 13 7.77MM Ballistisches Gewehr 50 170 20 66.2% 2.65 8 6501 Advanced Regulator phy. 100 .43 ULTRAMAG Ballistische Pistole 8 18 20 71.3% 0.70 7 11124 Arc Welder energ. 17 3KV LZR Schwere Energiewaffe 100 76 20 45.6% 4.2 2 2450 Auto-Rivet phy. 100 RIVET Ballistische Schwere Waffe 10 15 20 63.1% 4.5 4 7640 Beowulf phy. 36 7.77MM Ballistisches Gewehr 30 50 40 69.1% 2.80 8 4850 Big Bang phy. 32 / energ. 94 HEAVY FUSE Partikel Schrotflinte 8 14 20 54.7% 7 7 12870 Breach phy. 99 15X25 Ballistische Schrotflinte 7 10 20 55.3% 7.3 8 6780 Bridger phy. 127 40MM XPL Ballistische Schwere Waffe 4 5 40 63.4% 5.5 6 8190 Calibrated Eon phy. 21 7.77MM Ballistische Pistole 12 50 20 67.5% 0.55 6 2437 Calibrated Grendel phy. 5 7.77MM Ballistisches Gewehr 50 170 20 66.2% 2.65 8 1720 Calibrated Kraken phy. 5 6.5MM Ballistische Pistole 25 150 20 69.6% 1 6 1428 Calibrated Rattler phy. 17 .27 Kaliber Ballistische Pistole 12 50 20 68.1% 0.85 7 1530 Calibrated Solstice energ. 18 1.5KV LZR Laser Pistole 16 25 30 69.3% 1.30 7 2485 Coachman phy. 52 CASELESS SHELL Ballistische Schrotflinte 2 47 20 38.4% 3.00 7 1650 Cutter energ. 4 Cutter Schwere Energiewaffe -- 76 3 76.7% 4 0 475 Drum Beat phy. 8 11MM Ballistisches Gewehr 60 160 39 65.6% 4.3 7 4922 Ecliptic Pistol phy. 35 11MM XPL Ballistische Pistole 10 25 20 65.3% 1 0 45 Eon phy. 10 7.77MM Ballistische Pistole 12 50 20 67.5% 0.55 6 750 Equinox energ. 13 3KV LZR Laser Gewehr 20 50 50 70.2% 3.2 7 2408 Grendel phy. 3 7.77MM Ballistisches Gewehr 50 170 20 66.2% 2.65 8 1402 Hard Target phy. 116 .50 Kaliber Ballistisches Gewehr 5 25 100 74.2% 9.15 7 20510 Kodama phy. 13 7.77MM Ballistisches Gewehr 30 170 20 65.7% 2.25 7 5632 Kraken phy. 3 6.5MM Ballistische Pistole 25 150 20 69.6% 1 6 748 Lawgiver phy. 31 .50 Kaliber Ballistisches Gewehr 6 10 40 68% 3.6 6 2395 Maelstrom phy. 4 6.5MM Ballistisches Gewehr 40 150 40 65.8% 4.15 7 1210 Pulse phy. 71 6.5MM MI Ballistisches Gewehr 20 17 40 58.6% 3.70 5 13560 Shear phy. 10 .50 MI Ballistisches Gewehr 75 300 40 65.5% 3.90 5 17721 Shot phy. 53 .43 MI Ballistische Pistole 6 25 20 62.8% 2.00 6 11380 Sniper phy. 223 6.5MM MI Ballistisches Gewehr 12 17 100 86.1% 9.55 6 27790 Storm phy. 9 .50 MI Ballistische Schwere Waffe 160 400 40 50.5% 12 2 19129 Microgun phy. 9 7.77MM Ballistische Schwere Waffe 320 350 40 47.2% 11.4 6 13519 Novablast Disruptor EM 100 HEAVY FUSE Elektromagnetisch 5 20 20 70.2% 2.70 5 5700 Novalight phy. 8 / energ. 25 LIGHT FUSE Partikel Pistole 12 22 30 68.6% 1.35 7 4620 Old Earth Assault Rifle phy. 15 7.62MM Ballistisches Gewehr 30 150 40 64.7% 3.5 7 10582 Old Earth Hunting Rifle phy. 30 9X39MM Ballistisches Gewehr 20 40 100 86.8% 3.15 3 5264 Old Earth Shotgun phy. 73 12G SHELL Ballistische Schrotflinte 6 6 20 56.3% 3.60 5 2870 Orion energ. 27 3KV LZR Laser Gewehr 35 33 50 77% 5.25 7 5227 Pacifier phy. 59 15X25 CLL SHELL Ballistische Schrotflinte 9 20 20 45% 2.75 6 4590 Rattler phy. 10 .27 Kaliber Ballistische Pistole 12 50 20 68.1% 0.85 7 942 Razorback phy. 51 7.5MM Ballistische Pistole 6 12 40 67.1% 2.3 8 5300 Regulator phy. 35 .43 ULTRAMAG Ballistische Pistole 8 18 20 71.3% 0.70 7 4450 Shotty phy. 50 CASELESS SHELL Ballistische Schrotflinte 12 60 20 35.2% 2.95 8 7368 Sidestar phy. 12 .27 Kaliber Ballistische Pistole 17 40 20 67.9% 0.65 7 825 Solstice energ. 10 1.5KV LZR Laser Pistole 16 25 30 69.3% 1.30 7 1960 Tombstone phy. 19 11MM Ballistisches Gewehr 20 90 40 72.8% 4.15 6 6150 Urban Eagle phy. 39 .43 ULTRAMAG Ballistische Pistole 7 25 20 67.7% 1.75 7 4800 Va'Ruun Inflictor phy. 38 / energ. 113 HEAVY FUSE Partikel Gewehr 20 25 50 70% 3.75 6 22500 Va'Ruun Starshard phy. 26 / energ. 80 LIGHT FUSE Partikel Pistole 12 12 30 70.1% 1 7 18250

