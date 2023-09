Starfield: Romanzen - Alle Charaktere für das Liebesglück im Weltall

In Starfield ist der gesamte Weltraum euer Spielplatz, warum solltet ihr also nicht auch zwischen den vielen tausend Sternen eure wahre Liebe finden?

Ja, es gibt Romanzen in Starfield, schnulzige Liebesgeschichten im endlosen All. Wir zeigen euch, mit welchen Charakteren und wie ihr in Starfield eine Romanze startet.

Romanzen in Starfield: Diese Charaktere sind möglich

Wie es aussieht, könnt ihr aktuell nur mit vier Charakteren aus der Hauptfraktion von Starfield - Constellation - eine Romanze eingehen. Erwartet hier allerdings keine wilden Techtelmechtel, denn Starfield hält seine Liebesgeschichten etwas weniger leidenschaftlich, als es zum Beispiel ein Baldur's Gate 3 vorlebt.

Mit diesen Charakteren könnt ihr in Starfield eine romantische Beziehung eingehen:

Sarah Morgan

Sam Coe

Barrett

Andreja

Sarah Morgan ist die Anführerin von Constellation und zeichnet sich durch einen starken Charakter, einen ausgeprägten Sinn für Moral und ihren Hang zu philosophischen Fragen aus.

Sarah Morgan von Starfield.

Sam Coe ist Mitglied des Freestar-Kollektivs und einer, der Verbrecher stets zur Rechenschaft ziehen will - und er bleibt diesem Ideal treu. Wenn es um seine Tochter Clara geht, spürt ihr den weichen Kern hinter dieser harten Schade.

Barrett trefft ihr als Erstes auf eurer Reise (schon in der ersten Hauptquest "Ein kleiner Schritt"). Das Constellation-Mitglied ist eher ein lockerer und lustiger Geselle.

Barrett in seinem Raumanzug.

Andreja ist eine mysteriöse Frau, dessen Nähe ihr euch erkämpfen müsst (das geschieht im Rahmen der Quest "Ins Unbekannte"). Ihr lernt die Frau erst dann besser kennen, wenn ihr die erwähnte Hauptmission abgeschlossen habt.

Starfields Romanzen: So geht ihr eine Beziehung ein

Jetzt wisst ihr, welche Kandidaten für eine romantische Beziehung in Starfield zur Auswahl stehen. Wie genau ihr das Herz eures liebsten Constellation-Mitglieds erobert, zeigen wir euch in diesem Abschnitt.

Wie im echten Leben gibt es auch in Starfield kein Schritt-für-Schritt Tutorial für den Einstieg in eine Romanze. Es sollte jedoch helfen, wenn ihr Zeit mit der Person verbringt und euch mit ihr unterhaltet.

In der Regel melden sich die Begleiter von selbst und sagen so etwas wie "Können wir kurz reden?". Tut das, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Begleitet Sarah, Barrett, Sam und Andreja also auf Missionen und interagiert mit ihnen, wann immer möglich.

Wenn ihr für längere Zeit zusammen unterwegs seid oder gerade ein großes Ereignis in der Story stattgefunden hat, wird euch euer auserwählter Liebespartner von ganz allein ansprechen. In dieser Situation solltet ihr dem Charakter gut zuhören und versuchen, eine Antwort zu wählen, die ihm oder ihr gefallen könnte. Zeigt ihr, dass ihr auf einer Wellenlänge seid.

Wenn ihr den passenden Satz gewählt habt, seht ihr oben rechts auf eurem Bildschirm eine Benachrichtigung, die euch anzeigt, dass eurem Gesprächspartner die Antwort gefallen hat. Wenn ihr auch beim digitalen Flirten nicht die passenden Worte findet, lest ihr in der Benachrichtigung, dass es dem Gegenüber nicht gefallen hat.

Gut zu wissen: Hin und wieder wird eine Dialogoption mit dem Tag "Flirt" bezeichnet. Außerdem können eure Begleiter auch sterben. Wenn ihr also kein tragisches Ende für eure Liebesgeschichte heraufbeschwören wollt, solltet ihr also auf eure bessere Hälfte aufpassen.