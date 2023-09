Starfield: Scannen und Analyse - so scannt ihr Pflanzen, Tiere, Ressourcen, Planeten und verkauft die Daten

Das Scannen in Starfield – oder generell das Sammeln von Forschungsdaten – klingt erst einmal nicht so aufregend, aber es ist unglaublich wichtig in dem Spiel.

Durch Scannen lernt ihr alles, was ihr über einen Planeten, seine Bewohner, Pflanzen und Tiere wissen müsst. Ihr findet wichtige Ressourcen und wenn ihr einen Planeten in Starfield zu 100 Prozent gescannt habt und alle Forschungsdaten besitzt, könnt ihr sie auch noch verkaufen.

Je mehr ihr über alles wisst, desto besser. Das gilt auch für Starfield.

Lest hier, wie ihr in Starfield Planeten und Objekte scannt, Forschungsdaten sammelt, euren Scanner verbessert und das damit erlangte Wissen verkauft.

So funktionieren Scannen und Erkundung in Starfield

Zuerst einmal beendet ihr die Mission "Ein kleiner Schritt", erst danach könnt ihr scannen, was ihr möchtet. Dabei kommt es darauf an, wo ihr euch befindet, denn einen ganzen Planeten zu scannen funktioniert anders, als auf der Oberfläche zu sein und im Detail Daten zu sammeln.

Wenn ihr auf einem Planeten in Starfield seid, drückt ihr auf dem Controller LB oder F auf der Tastatur und der Scanner wird eingeblendet. Jetzt seht ihr links eine Anzeige, wie viel dieses Planeten euch schon bekannt ist. Unter der generellen Anzeige in Prozent findet ihr die Zahl der Pflanzen, Tiere und Ressourcen, die es insgesamt auf diesem Planeten in Starfield gibt und wie viele davon ihr schon gescannt habt.

Alles, was gescannt werden kann, wird jetzt in der Landschaft mit einem farbigen Rahmen angezeigt. Richtet das kleine Fadenkreuz des Scanners auf etwas zu Scannendes aus, haltet es darauf und die entsprechende Taste gedrückt – sie werden unten alle angezeigt –, um zu scannen. Alle drei Kategorien der scannbaren Dinge in Starfield werden dabei etwas anders gehandhabt:

Pflanzen (Flora

Ihr müsst eine Pflanzenart mehrfach scannen, um alles über sie zu erfahren. Dazu reicht es leider nicht, ein und dieselbe Pflanze mehrfach zu scannen, ihr müsst mehrere Exemplare finden. Rechts seht ihr beim Scan eine zusätzliche Anzeige, die auch die Prozentzahl enthält, wie viel Wissen ihr schon gesammelt habt. Erst bei 100 Prozent wird die Pflanze auf der linken Seite abgehakt.

Einmal eine Pflanze scannen reicht nicht, ihr müsst mehr Exemplare finden, bis ihr alles erfahren habt.

Lebewesen (Fauna)

Auch hier müsst ihr mehrere Exemplare scannen, bevor ihr alles wisst. Die wichtigste Information über die auf dem Planeten lebende Spezies bekommt ihr relativ bald: Ist die Gattung eher friedlich oder aggressiv?

Haltet in Starfield bei Tieren besser etwas Abstand, bis ihr wisst, dass sie friedlich sind.

Ressourcen

Ressourcen müsst ihr nur einmal scannen, dann wisst ihr alles über einen Felsen oder ein Mineral, inklusive der Zusammensetzung mit den Symbolen des Element-Periodensystems. Beim Scan seht ihr alle Elemente, die es auf dem Planeten zu finden gibt. Bunte habt ihr bereits gescannt, graue noch nicht.

Ressourcen müsst ihr in Starfield nur einmal scannen, dann seht ihr mit welchen Elementen ihr es zu tun habt.

Planeten scannen

Um einen Planeten zu scannen, müsst ihr euch im Orbit befinden, halbwegs in der Nähe des Planeten. Ihr könnt ihn nicht scannen, wenn ihr euch ein System oder einen Planten weiter weg befindet. Fliegt also zu dem Planeten. Dann geht auf die Sternenkarte, zu dem Planeten, bei dem ihr seid, und im Menü an der Seite taucht "Scannen" auf (wieder LB oder F).

Ein Scan verrät euch viel über einen Planeten in Starfield.

Danach könnt ihr auf der Starfield-Karte die Anzeige der Ressourcen für den Planeten aufrufen. Hier seht ihr, was es generell auf dem Planeten gibt, welche Gebäude wo stehen und welche Ressourcen ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit an welchen Orten findet. Ihr müsst dann zwar immer noch ein wenig auf der Oberfläche suchen, aber ihr seid zumindest in der richtigen Gegend unterwegs.

Den Scanner in Starfield aufrüsten, die Fertigkeit Erkundung steigern

Wie fast alle Ausrüstung in Starfield könnt ihr den Scanner verbessern. Dazu müsst ihr im Skillbaum bei Forschung die Fertigkeit "Analyse" freischalten. Danach könnt ihr euch an die Herausforderungen für die Fertigkeit machen und die Stufen der Fertigkeit schrittweise freischalten.

Fertigkeit freischalten und dann nutzen, so funktioniert das in Starfield

Analyse Stufe 1 : Euer Scanner hat jetzt einen zusätzlichen Zoom und eine Reichweite von 20 Metern.

: Euer Scanner hat jetzt einen zusätzlichen Zoom und eine Reichweite von 20 Metern. Analyse Stufe 2 : Es gibt eine weitere Zoomstufe und die Reichweite steigt auf 30 Meter.

: Es gibt eine weitere Zoomstufe und die Reichweite steigt auf 30 Meter. Analyse Stufe 3 : Ihr noch einmal näher heranzoomen und habt eine Scan-Reichweite von 40 Metern.

: Ihr noch einmal näher heranzoomen und habt eine Scan-Reichweite von 40 Metern. Analyse Stufe 4: Ihr habt jetzt die maximale Reichweite von 50 Metern und die höchste Zoomstufe freigeschaltet.

Je höher die Stufe der Fertigkeit, desto näher könnt ihr heranzoomen und desto weiter weg stehen, um etwas in Starfield zu scannen.

Ihr solltet zusehen, dass ihr schnell wenigstens Stufe 3 erreicht, damit ihr nicht so viel herumlaufen müsst. Auf manchen Planeten sind die scanbaren Dinge weit auseinander, das macht euch das Leben dann sehr viel einfacher. Außerdem ist es auch in Starfield nett, Raubtiere von weiter weg scannen zu können und nicht direkt vor ihnen stehen zu müssen.

Wie man Forschungsdaten in Starfield verkaufen kann

Um irgendwas an Daten über einen Planeten in Starfield verkaufen zu können, müsst ihr den Planeten zu 100 Prozent gescannt haben. Also vom Orbit den Planeten und dann alle Flora, Fauna und Ressourcen, bis der Scanbalken voll ist und 100% anzeigt.

Ihr könnt das auf dem Planeten selbst nachschauen, wenn ihr den Scanner aufruft oder, wenn ihr irgendwo in der Galaxis seid, indem ihr den Planeten auf der Sternenkarte heraussucht. Geht mit dem Cursor darüber und ihr seht die Prozentanzeige.

Habt ihr 100 Prozent, braucht ihr einen Käufer. Nein, es gibt sogar zwei: Vladimir und die Handelsaufsicht. Um es kurz zu machen: Vladimir zahlt mehr.

Wenn ihr das Auge gefunden habt, könnt ihr eure Daten bei Vladimir verkaufen.

Daten an Vladimir verkaufen

Ihr müsst die Quest "Die alte Heimat" beenden und die Quest "Ins Unbekannte" so weit spielen, dass ihr das Auge, eine Raumstation, betreten könnt. Ihr findet das Auge neben Jemison im Alpha-Centauri-System. Wenn ihr dann mit Vladimir auf der Station sprecht, sagt, dass ihr Daten zu verkaufen habt. Ein Menü mit allen verkäuflichen Daten, die ihr habt, öffnet sich. Sucht etwas aus, kassiert die Credits, fertig!

Falls ihr in Starfield schnell ein paar Credits braucht, dann nimmt euch auch jeder Händler der Trade Authority die Daten ab, aber für weniger Geld.

Daten an die Trade Authority verkaufen: Der einzige Vorteil hier ist, dass ihr nicht irgendwohin fliegen müsst. Geht zu einem Händler und im Verkaufsmenü findet ihr eure Daten für die einzelnen Planeten, die ihr vollständig gescannt habt.

Hier findet ihr mehr Tipps zu Starfield: