Stray: Mit dieser Mod tapst Garfield durch die Cyberpunk-Stadt

Nach GTA-Mod und Doom-Crossover gibt es jetzt natürlich die Stray-Mod, die bereits zu erwartet war: Modder Crubino bringt Garfield in das Cyberpunk-Abenteuer. Die Cartoon-Version des berühmten Grummelkaters streift darin mit gewohnt genervtem Gesichtsausdruck durch die Straßen der futuristischen Großstadt.

Mit einem Download von Nexusmods könnt ihr euch diese Version von Stray selbst holen. Das Modell des berühmten roten Katers erinnert an den Garfield aus dem Live-Action-Film, nur in einer Comic-artigeren Version. Wie das im Spiel aussieht, könnt ihr euch in einem Video angucken, in dem Youtuber FoxPlay mit der Garfield-Mod spielt.

Weitere Meldungen zu Stray:

Und nicht nur das: Auch alle anderen Katzen im Spiel wurden so gemoddet, dass sie optisch perfekt zum Garfield-Look passen. Eine wirklich wichtige Frage bleibt aber: Wo ist die Lasagne?

Oder handelt es sich dabei um die neue, nervenaufreibende Mission der Geschichte, dass man sich in einer unbarmherzigen Sci-Fi-Stadt auf die Jagd nach überbackener Pasta machen muss? Gehört Lasagne in der Zukunft vielleicht bereits der Vergangenheit an und Garfield sucht nach dem letzten, verbleibenden Nudelgericht, das für die Nachwelt in einem Eisblock eingefroren wurde?

Das fügt der Geschichte von Stray doch einen dramatischen Storyark hinzu, oder was meint ihr? Vielleicht spielt die Story aber auch einfach nur am verhassten Montag und deshalb geht für Garfield so einiges schief. Macht aus der Garfield-Mod doch einfach, was ihr wollt. Ihr könnt sie jetzt jedenfalls herunterladen.