The Callisto Protocol: Unterstützt Raytracing und einige Features der Unreal Engine 5

Zur Technik hinter The Callisto Protocol hat Striking Distance Studios' Chief Technical Officer Mark James im Rahmen der gamescom 2022 ein paar neue Einzelheiten verraten.

Er bestätigte unter anderem, dass The Callisto Protocol Raytracing sowie einige Features der Unreal Engine 5 unterstützt.

Welche Features The Callisto Protocol verwendet

Grundsätzlich basiert The Callisto Protocol zwar auf der Unreal Engine 4, in ihrer individuellen Version haben die Entwickler aber auch einige kleinere UE5-Elemente implementiert.

"Für uns war es wichtig, ein physikalisch konsistentes Licht- und Schattenmodell im Spiel zu erreichen", erzählt James. "Kontrast und Okklusion sorgen für großartigen Horror. Bei unserem Korridor-basierten Maßstab von etwa 20 Metern fanden wir heraus, dass etwa acht Lichter auf eine Oberfläche der Umgebung einwirken könnten."

"Leider mussten wir feststellen, dass die UE4 auf vier schattenerzeugende Lichter beschränkt ist. Also arbeiteten wir zunächst daran, die Engine so zu modifizieren, dass wir eine höhere Anzahl von Lichtern bei geringeren Kosten pro Licht unterstützen können."

"Wir haben uns die damalige UE4-Raytracing-Lösung angesehen und festgestellt, dass wir für die Anzahl der Schatten, die wir erstellen wollten, eine eigene Lösung entwickeln mussten. Stattdessen haben wir eine Hybrid-Ray-Traced-Shadows-Lösung entwickelt, die Ray-Traced-Schattendetails auf Bereiche des Bildschirms anwendet, die für die Gesamtqualität der Szene wichtig sind."

"Während wir an der Fertigstellung von The Callisto Protocol in der UE4 arbeiteten, sahen wir uns Bereiche der UE5 an, die unserer Meinung nach sowohl für die Iteration der Entwicklung als auch für neue Konsolen-Features nützlich sein würden. Epic hat uns sogar dabei geholfen, einige dieser Funktionen in unsere speziell angepasste Version der Engine zu übertragen. Es gibt keine großen Komponenten, die herausstechen, sondern viele kleinere Optimierungen und Workflow-Verbesserungen, die uns in den letzten Monaten geholfen haben."

Gegenüber TechRadar bestätigte James zudem, dass das Spiel auf Raytracing-Reflexionen setzt, etwa bei den Augen. "Es ist ein wirklich winziges Detail, aber es sind diese winzigen Details, die für unser Spiel so wichtig sind", sagt er.

Ferner unterstützt The Callisto Protocol auch FSR 2.0.

The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.