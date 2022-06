Tiny Tina's Wonderlands erscheint heute auf Steam

Nachdem Tiny Tina's Wonderlands für PC bereits seit einer Weile im Epic Games Store erhältlich ist, erscheint das Spiel heute auch auf Steam.

Ab 19 Uhr ist es dort heute verfügbar und bringt zugleich noch einen brandneuen DLC mit sich.

In zwei Versionen

Auf Steam bekommt ihr Tiny Tina's Wonderlands in zwei Versionen. Einmal die Standard Edition für 59,99 Euro und einmal die Chaotic Great Edition für 79,99 Euro. Letztere enthält das Dragon-Lord-Pack, den Season Pass, das Arschgaul-Kosmetik-Pack sowie alle vier Spiegel-der-Mysterien-DLCs.

Für begrenzte Zeit soll es auch einen Launch-Sonderpreis geben und bei einem Kauf bis zum 7. Juli 2022 könnt ihr noch das Golden-Rüstung-Pack erhalten.

Was der neue DLC bietet

Wie erwähnt, gibt es heute mit der Spiegel-Schmelze auch einen brandneuen DLC. Darin tretet ihr gegen den Seelenwärter Fyodor an, der von seiner Bergfestung aus über eine Horde verlorener Seelen herrscht.

Um ihn zu besiegen, müsst ihr seine Verteidigungsanlagen überwinden, ebenso erwartet euch dort natürlich neue Ausrüstung, Waffen und kosmetische Objekte.

"Achtung, die Spielstände der Spieler*innen können zwischen den Plattformen Steam und Epic PC übertragen werden, aber sie müssen manuell verschoben werden", schreibt 2K. "Wenn sie dies tun, riskieren Spieler*innen den eventuellen Verlust von Spielständen, wir empfehlen also dringend, vor dem Versuch der manuellen Übertragung, eine Backup-Kopie anzulegen."

Ursprünglich erschien Tiny Tina's Wonderlands am 25. März 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PS4 und via Epic Games Store für PC. Das Spiel unterstützt auf allen Plattformen Cross-Play.