Weihnachten bei Overwatch 2: Das Winterwunderland lockt mit festlich-frostigen Modi

Aus dem Fenster begrüßt euch nun immer öfter ein weißes glitzern. Der Winter ist aber auch in Overwatch 2 angekommen. Mit dem Winterwunderland läutet der Shooter frostige Modi ein, die eure Festagsstimmung anheizen.

Drei winterliche Modi zum Warmspielen

Bis zum 5. Januar könnt ihr euch festlichen Arcade-Modi austoben, die Blizzard in seinem neuesten Blog beschreibt. So etwa Meis Schneeballschlacht, bei dem ihr euch gegenseitig mit Schneebällen in einem 6-gegen-6 oder einem FFA-Deathmatch mit acht Spielern ausschaltet.

Meis Yetijagd ist ein Koop-Modus, bei dem fünf Spieler gegen den Yeti antreten, der sich aus dem örtlichen Dorf essen klaut. Nimmt er sich zu viel Fleisch verfällt er in eine Raserei, in der es fast unmöglich ist, ihn noch auf Eis zu legen. Um das zu verhindern, solltet ihr ihn schon vorher aufhalten.

Mit der Frosttau-Eliminierung erhält die Einfrierjagd aus Overwatch Einzug in den zweiten Teil. Hierfriert ihr eure Gegner in Eiblöcke ein. Eingefrohrene Teammitglieder könnt ihr wiederum auftauen. Ein frostiges Hin und Her.

Der Schlitten-Skin für D.Va bringt euch auch beim Spielen der normalen Matches in Weihnachtsstimmung.

Neue festliche Twitch-Drops sind ebenfalls bis zum 4. Januar verfügbar. Über die Feiertag könnt ihr euch so eine Siegerpose und einen legendären Schlitten-Skin für D.Va verdienen. Wer sich zwischen dem 20. Dezember und dem 4. Januar einloggt, erhält außerdem den Waffentalisman "Festlicher Kranz" und das diesjährige Festtagshut-Spieler-Icon 2023. Im Shop findet ihr weitere Festtagspakete und -Angebote.