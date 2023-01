Wo Long: Fallen Dynasty macht einen Thriller aus der Vorlage, zeigt der erste Story-Trailer

Koei Tecmo und Team Ninja veröffentlichten ihren ersten Story-Trailer zu Wo Long: Fallen Dynasty. In der späten Han-Dynastie angesiedelt, sehen wir in den neuen Szenen die Hauptfigur, einen Milizsoldaten, der mit einer Verschwörung rund um ein mächtiges Elixier mit geheimnisvollen Kräften konfrontiert wird. Auf seinem Weg durch China begegnet der Soldat nicht nur unzähligen Dämonen und Monstern, sondern auch berühmten historischen Warlords und militärischen Meister-Strategen, darunter Liu Bei, Cao Cao und Sun Jian.

Das Spiel, das wir bereits in unserer Vorschau als Souls-Like-Lite betitelt haben, erscheint am 3. März 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC und ist ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass auf Konsole und PC verfügbar.

Wer das Spiel bis zum 16. März 2023 entweder physisch oder die digital kauft, erhält die "Baihu-Rüstung". Zudem wird eine limitierte Version zum Launch erhältlich sein, die ein exklusives Sammleretui sowie die Bonus-DLC-Gegenstände "Crown of Zhurong" und "Crown of Gonggong" beinhaltet.