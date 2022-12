Neue WoW Twitch Drops: Ab heute gibt’s ein neues Mount, Pet und Spielzeug zum World First Race

Die erste Runde an WoW Drops ist vorbei, doch es geht noch weiter! Blizzard hat neue WoW Drops vorbereitet – ein Reittier und ein Haustier -, die ihr euch ab sofort (ab Freitag, dem 09. Dezember) holen könnt. Außerdem gibt es noch ein neues Spielzeug, das im Rahmen des anstehenden World First Race im ersten Schlachtzug von World of Warcraft: Dragonflight bei teilnehmenden Streams verteilt wird. Nachfolgend zeigen wir euch, welche WoW Twitch Drops ihr euch in Runde 2 erwarten und wie ihr sie euch holen könnt. WoW Dragonflight: Twitch Drops Inhalt: Diese WoW Dragonflight: Twitch Drops gibt’s in Runde 2

Twitch WoW Drop zum World First Race im Gewölbe der Inkarnationen

Diese WoW Dragonflight: Twitch Drops gibt’s in Runde 2 Obwohl die neuen WoW Twitch Drops im Rahmen des World First Race verteilt werden, dass erst nächsten Mittwoch startet, geht es mit den ersten Drops schon jetzt los. Soll heißen: Ab sofort könnt ihr euch zwei der drei neuen Drops sichern, wenn ihr wieder WoW: Dragonflight-Content von entsprechenden Kreatoren auf Twitch via Webbrowser auf PC/Mac oder mit der Twitch-App für Android oder iOS verfolgt (Twitch-Apps für Konsolen oder Smart-TVs und Co funktionieren nicht). Das geht so: Verbindet euren Battle.net-Account mit Twitch, wenn noch nicht geschehen. Logt euch bei Twitch mit eurem Account ein (es muss dasselbe Konto sein, das ihr mit Battle.net verbunden habt). Schaut einen der teilnahmeberechtigten Kanälen für die geforderte Zeit zu. Wie beim letzten Mal ist es vollkommen egal, welche Inhalte ihr verfolgt. Wenn ihr ganz sichergehen wollt, achtet auf die Überschriften der Streams. Oft weist euch ein "Drops aktiv" oder "[Drops]" im Titel darauf hin, dass ihr hier richtig seid. Löst eure Twitch Drops ein, logt in WoW ein und nehmt eure Geschenke in Empfang. Diese WoW Twitch Drops erwarten euch in Runde 2: Twitch Drop 1 Belohnung: Haustier "Cenariusjungtier"

Start: 9. Dezember, 9:00 Uhr MEZ

Ende: 13. Dezember, 23:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens vier Stunden lang Inhalte von WoW: Dragonflight auf Twitch, während der Twitch-Drop aktiv ist. Twitch Drop Nr. 2 Belohnung: Reittier "Schnelles Windross"

Start: 9. Dezember, 9:00 Uhr MEZ

Ende: 13. Dezember, 23:59 Uhr MEZ

Bedingung: Schaut mindestens vier weitere Stunden (also insgesamt 8 Std.) lang Inhalte von WoW: Dragonflight auf Twitch, während der Twitch-Drop aktiv ist.

Stunden (also insgesamt 8 Std.) lang Inhalte von WoW: Dragonflight auf Twitch, während der Twitch-Drop aktiv ist. Wichtig (!): Ihr müsst zuerst das Cenariusjungtier einlösen, bevor ihr mit dem Fortschritt für das Windross anfangen könnt. So sieht das Schnelle Windross und das Cenariusjungtier aus, die ihr als WoW Twitch Drop bekommt.