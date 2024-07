Zenless Zone Zero: Alle Codes und wie ihr sie einlöst (Juli 2024)

Aktive Codes für Zenless Zone Zero können euch einen großen Vorteil verschaffen. Welche Codes es aktuell gibt und wie ihr sie einlösen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Aktive Codes für Zenless Zone Zero

Damit ihr einen guten Start in das frisch veröffentlichte Spiel von miHoYo erhaltet, könnt ihr euch hier alle aktuellen Codes für Zenless Zone Zero abholen.

Mit den Codes für Zenless Zone Zero könnt ihr euch Währung, Erfahrung und mehr Goodies für das Spiel erhalten. Diese Codes könnt ihr aktuell einlösen:

ZZZFREE100 - 300 Polychrome, 30.000 Dennies, zwei Senior Investigator Logs, und drei W-Engine Energy Modules

- 300 Polychrome, 30.000 Dennies, zwei Senior Investigator Logs, und drei W-Engine Energy Modules ZENLESSLAUNCH - 60 Polychrome, 6.666 Dennies

- 60 Polychrome, 6.666 Dennies ZENLESSGIFT - 50 Polychrome, zwei Official Investigator Logs, drei W-Engine Power Supplies, ein Bangboo Algorithm Module

- 50 Polychrome, zwei Official Investigator Logs, drei W-Engine Power Supplies, ein Bangboo Algorithm Module ZZZ2024 - 50 Polychrome, 6.000 Denny

- 50 Polychrome, 6.000 Denny ZZZTVCM - 50 Polychrome, 6.000 Denny

Neue Codes kommen in regelmäßigen Abständen zu Zenless Zone Zero, damit ihr weiterhin mit nützlichen Gegenständen versorgt werdet. Wer sich vorab registriert hat, erhält darüber hinaus 30.000 Denny, zehn Master Tape, fünf Boopon und Agent Corin.

So löst ihr die Codes in Zenless Zone Zero ein

Die Codes für Gratis-Geschenke könnt ihr in Zenless Zone Zero ganz einfach einlösen. Eine Website gibt es dafür bisher nicht, ihr müsst die Codes also direkt im Spiel einreichen. Dafür müsst ihr nur die folgenden Schritte befolgen:

Klickt auf das Menü-Icon in der linken oberen Ecke des Spiels

Navigiert zum Punkt "Mehr"

Wählt den Punkt "Einlösecode" aus

Tippt den gewünschten Code in das Feld

Wie so oft könnt ihr die Codes erst nutzen, sobald ihr euren eigenen Charakter erstellen könnt. Lange dauert es allerdings nicht. Bereits nach etwa 20 Spielminuten steht euch die Option zum Einlösen der Codes zur Verfügung.

Zenless Zone Zero bietet euch kostenlosen Rollenspielspaß auf PlayStation 5, PC, Android und iOS. Ein hübsches Design und spannende Kämpfe voller Action warten in einer postapokalyptischen Fantasywelt auf euch.

Ihr könnt euch im Laufe eurer Reise eine Truppe mit bis zu drei Figuren zusammenstellen und mit dieser auf gefährliche Missionen in die virusverseuchten Gebiete gehen. Ein gefährliches Unterfangen, bei dem ihr sicher jede Hilfe brauchen könnt. Schaut deshalb gern öfter für frische Codes bei uns vorbei.