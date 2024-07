Zenless Zone Zero von den Machern von Genshin Impact erscheint heute für iOS, Android, PC und PS5

Heute erscheint das Free-2-Play-Spiel Zenless Zone Zero für den PC, PlayStation 5 und Mobilgeräte.

Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass Hoyoverse wieder zuschlägt und mit ihrem neuen Spiel möchten sie Spielerinnen und Spieler mehr herausfordern als mit Genshin Impact oder Honkai: Star Rail.

Eine gefährliche Zone

In Zenless Zone Zero taucht ihr ab in die Welt von New Eridu, einer urbanen Stadt in naher Zukunft. Wie der Name impliziert, gibt es hier eine besondere Zone, die abgeriegelt wurde, da sich in ihr ein gefährliches Virus verbreitet hat.

Nur Agenten kommen hier zurecht. Drei von ihnen führen uns durch die Geschichte. Eure Rolle ist allerdings die eines Proxys, Hacker, die sich in der neuen Welt zurechtfinden und Agenten anheuern, um Missionen zu erledigen.

Hier ist der neue Trailer zum Release:

Bevor ihr euch das kostenlose Spiel herrunterladet, könnt ihr für Tipps und erste Eindrücke in unsere Vorschau blicken. Ihr werdet dort schnell feststellen, ob dieses Spiel wirklich etwas für euch ist.