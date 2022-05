Apex Legends: Neue Legende Newcastle fängt Kugeln für das Team ab

Apex Legends geht in einer Woche in die nächste Runde. Entwickler Respawn Entertainment stellt in zwei Trailern die neuen Gameplay-Features und die neue Legende Newcastle vor. Am 10. Mai geht das neue Saison-Update "Errettung" auf allen Plattformen live.

Ein neuer Held wurde geboren

Newscastle ist ein Verteidiger, der sich mit einem Cyber-Schild in die Schusslinie werfen kann, um sein Team zu schützen. Schon in seinem Wohnort hat der Mann die Menschen jahrelang beschützt und will sich nun in den Apex-Spielen beweisen und als Sieger die Schulden seiner Stadt abbezahlen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Newcastle kommt in einer Zeit zu den Apex-Spielen, in der sich Sturmpunkt drastisch verändert hat. Eine tote Meereskreatur liegt an der Nordwest-Küste der Map, dessen Inneres euch mit Loot belohnt. Ein wenig makaber für das tropische Inselparadies.

Obwohl der Ecological Cleanup and Hazard Outreach bereits dabei ist, die Bestie zu beseitigen, hat sie dennoch den gesamten Küstenstreifen verändert - und so schnell ist ECHO mit den Aufräumarbeiten leider auch nicht.

Ihr könnt euch sowohl im Bauch der Bestie als auch auf ihr bewegen. Hinein kommt ihr durch mehrere Wunden und das geöffnete Maul der Kreatur. Blutig wird es im Körper des riesigen Tieres aber nicht. Nur ein paar Knochen liegen hier und dort herum.

Statt rot und fleischig, wirkt das Innere der Bestie eher braun und steinig.

Weitere Meldungen zu Apex Legends:

Zusätzlich hat Respawn auch vier neue IMC-Arsenale hinzugefügt, die Sturmpunkt um weitere strategische Positionen mit PvE-Elementen und Beute bereichert. Auch neue Prowler-Lager in der Nähe des Cenote und im Südwesten der Mühle bringen nun etwas mehr Leben auf die Insel.

Auch Änderungen im Ranglistensystem und ein neuer Battle Pass gehören zum kommenden Update. Ein Gameplay-Trailer stimmt euch schonmal auf die kommenden Inhalte ein.