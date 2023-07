Armut in Diablo 4: Battle Pass geschafft und trotzdem reicht die Kohle für kein einziges Item

Der Battle Pass von Diablo 4 wurde bereits vor dem Start der ersten Saison kritisiert. Besonders im Fokus dieser Kritik stand die wenig sinnvolle Auswahl an Inhalten, die Spieler freischalten können. Kosmetische Gegenstände und Premiumwährung sind ja schön und gut, aber nicht, wenn ihr euch von eurem bezahlten und erarbeiteten Platin nicht einmal den nächsten Battle Pass oder einfach nur ein Item im Shop kaufen könnt.

Manchmal sollte man sich einen Witz einfach sparen

Wegen Season of the Malignant sind die Diablo-4-Spieler nicht gerade in Jubel ausgebrochen. Immerhin hat der letzte Patch viele Klassen und Builds stark generfed. Jetzt kommt auch noch ein schwächelnder Battle Pass dazu.

In Overwatch 2 oder Call of Duty ist es möglich, sich von der Premiumwährung allein aus dem Battle Pass einen neuen Pass in der nächsten Saison oder einen Skin zu kaufen. In Diablo 4 ist das nicht der Fall. Zwar ist der Witz ganz nett, doch mit den im Pass enthaltenen 666 Platin könnt ihr nicht besonders viel anfangen.

Ihr könnt mit dieser höllisch kleinen Menge an Währung nicht einmal ein Item aus dem Shop kaufen und das ist wirklich enttäuschend. Der günstigste Gegenstand beginnt bei 800 Platin. Ihr bräuchtet also entweder den nächsten Battle Pass oder ihr müsst euch zusätzliches Platin kaufen, wenn ihr etwas aus eurem In-Game-Geld machen wollt.

Mehr zu Diablo 4:

Diablo 4: "So einen Patch wollen wir nicht noch einmal machen" - Das ändert sich bald wieder

Diablo 4: Blizzard bemüht sich um Schadensbegrenzung nach Klassen-Nerfs

Diablo 4: Zum Start der neuen Saison hagelt es Nerfs für die Klassen

Schade, dass es nach dem schlecht aufgenommenen Patch so schnell schon den nächsten Minuspunkt für die erste Saison zu verzeichnen gibt. Immerhin erhalten wir in etwa zwei Wochen ein Update, dass die Gemüter mit neuen Gameplay- und Balance-Änderungen hoffentlich wieder etwas beschwichtigen wird.

Holt ihr euch den Battle Pass von Diablo 4 trotzdem?