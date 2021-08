Bericht: So riesig könnte die Datei von Halo Infinite auf der Xbox werden!

Es gibt Hinweise darauf, wie groß die Datei von Halo Infinite auf der Xbox-Platte werden könnte. In den sozialen Medien ist nämlich ein geleakter Screenshot einer Überblicksseite aufgetaucht, der vielleicht die File-Size des neuen Sci-Fi-Shooter-Teils verrät und die wäre dann ordentlich!

Das Bild machte zum Beispiel auf Twitter die Runde und deutet auf eine saftige Dateigröße von 97.24 GB hin. Damit wäre Halo Infinite ein ziemlicher Brocken, das wäre aber nicht weiter verwunderlich bei einer umfassenden Einzelspieler-Kampagne und einem kompletten Multiplayer-Modus, das frisst natürlich einiges an Speicher auf eurer Platte.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Woher diese Information und der Screenshot stammen, ist allerdings nicht ganz klar, weshalb diese Enthüllung vielleicht mit Vorsicht zu genießen ist. Allerdings könnte die Dateigröße auch leicht stimmen, es gibt außerdem nicht allzu viele Gründe, warum man ausgerechnet eine Information zur File-Size fälschen und fehlerhaft leaken sollte - aber gut, Menschen im Internet haben ihre wildesten Gründe.

Das neue Halo Infinite vom Studio 343 Industries ist das 6. Hauptspiel rund um den Master Chief als Hauptfigur. Der futuristische Shooter soll noch dieses Jahr exklusiv für Microsoft-Geräte erscheinen soll, ein genaues Release-Datum gibt es allerdings noch nicht.

Seit einigen Tagen gibt es allerdings nun eine Tech Demo zum Spiel, die euch gegen Bots antreten lässt - um die KI schon einmal ausgiebig "lernen" zu lassen, wie sie euch zum Release des Games dann ordentlich einheizen kann. Vielleicht sind die keine "echten" Gegner, sie können aber trotzdem schon jetzt so einige Kniffe, um euch später im richtigen Spiel das Leben schwer zu machen, wie Martin entdeckt hat.