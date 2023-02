Dead Space: Alle Schemata für Munition und Ausrüstung mit Fundorten (Remake)

Die Schemata in Dead Space schalten Baupläne für verschiedene Ausrüstung zum Kauf frei.

Sammelt sie ein und erweitert damit das Angebot der Shops, wodurch Isaac mehr verschiedene Gegenstände kaufen kann. Insgesamt gibt es 13 Schemata im Dead-Space-Remake. Sie liefern vor allem Munition für die sieben Waffen, verschiedene Anzug-Upgrades, Stase, Atemluft und solche Dinge zum "Nachtanken".

Der Guide zeigt, wo man alle Schemata im Dead-Space-Remake findet, was sie freischalten und wie kostspielig die damit verbundenen Items ausfallen.

Schema Stase-Pack

Fundort: In Kapitel 2 während des Ziels "Finde ein Shock-Pad". Ihr kommt in das Hauptlabor, wo ihr erst einige Nekromorphs besiegen müsst und anschließend einige Büros durchsuchen könnt, darunter auch das von Nicole. Das Schema befindet sich im Umkleideraum des Hauptlabors auf einer Bank.

Schema Impulsprojektile

Fundort: In Kapitel 2 während des Ziels "Platziere die Sprengladung" (also nachdem Shock-Pad und Hydrazintank gefunden wurden). Auf dem Rückweg zur Barrikade gelangt ihr durch einen Aufzugschacht, müsst darin ebenfalls schweben und gelangt so nach unten. Hinter der Tür findet ihr links auf dem Tisch das Schema.

Schema mittleres Medipack

Fundort: In Kapitel 3 während des Ziels "Aktiviere die Zentrifuge". Nachdem ihr den Dekontaminationsraum hinter euch habt (und damit den Angriff der Monster), spaziert ihr in den angrenzenden Gang und nehmt das Schema aus einem Spind.

Schema Ripperklingen

Fundort: In Kapitel 3 während des Ziels "Zünde die Antriebe manuell". Nachdem ihr den Flammenwerfer gefunden habt, gelangt ihr kurze Zeit später zu einem Aufzug, mit dem ihr nach unten fahrt. Schießt im Gang das Tentakel weg und durchsucht den zum Vorschein kommenden Raum, in dem ihr unter anderem das Schema entdeckt .

Schema Brennstoff

Fundort: In Kapitel 3 während des Ziels "Zünde die Antriebe manuell". Ihr findet das Schema im Maschinenraum, direkt neben der Konsole, mit der besagte Antriebe gezündet werden. Man kann es kaum verpassen.

Schema mittlerer Ingenieurs-RIG (Minenarbeiter)

Fundort: In Kapitel 4 während des Ziels "Kalibriere drei AAS-Kanonen". Nachdem ihr die Energie aus den drei Abteilungen der Ishimura umgeleitet habt und dem neuen Ziel folgt, findet ihr kurz vor dem Außenabschnitt, in dem ihr die besagten drei Kanonen kalibrieren müsst, einen Lagerraum mit dem Schema darin.

Schema Strahlenmunition

Fundort: In Kapitel 5 während des Ziels "Finde die Quelle der Übertragung". Im Bereich Zero-G-Therapie, den man im Laufe des Kapitels durchquert, betretet ihr das Büro von Dr. B. Warwick - CPO und könnt darin das Schema einsammeln.

Schema Energiemunition

Fundort: In Kapitel 6 während des Ziels "Injiziere Keucher 07". Nachdem ihr das Tentakel ein weiteres Mal davon abgehalten habt, dass es Isaac in seinen Bau schleifen kann, erreicht ihr in einen kleinen Abschnitt der Schwerelosigkeit. Verlangsamt die elektrische Spule dort mit Stase, schwebt nach oben und ihr findet das Schema in einer kleinen Seitenkammer.

Schema Energie: Laserkanone

Fundort: In Kapitel 7 während des Ziels "Finde den Admin-RIG". Nutzt im Abbausektor den bekannten Lastenaufzug und fahrt runter auf Deck B - Verarbeitung. Beim Durchqueren des Bereichs findet ihr unweit einer Speicherstation einen verschlossenen Raum. Schießt an der Seite mit dem Plasmacutter durch die kaputte Scheibe auf die Türsicherung und entriegelt den Zugang. Das Schema liegt auf dem kleinen Tisch, zudem gibt es einen Energieknoten.

Schema mittlerer Minenarbeiter-RIG

Fundort: In Kapitel 7 während des Ziels "Finde den SOS-Sender". Das Schema ist einfach zu finden. Es liegt im selben Raum wie besagter Sender und kann daher kaum verpasst werden.

Schema großes Medipack

Fundort: In Kapitel 9 während des Ziels "Berge den Singularitätskern". Nach dem Entsorgen der Atombombe könnt ihr euer Glück auf dem Schießstand versuchen. Rechts davon befindet sich das Krankenrevier (der Raum mit dem sich drehenden roten Laser). Erledigt darin den anstürmenden Feind und sammelt das Schema ein. Vorsicht: Dieses Schema könnt ihr nach dem Ende von Kapitel 9 (also nach dem Verlassen der USM Valor) nicht mehr im selben Durchlauf holen.

Schema erweiterter Ingenieurs-RIG

Fundort: In Kapitel 10 während des Ziels "Finde den Schlüssel für das Besatzungsdeck". Betretet im Gemeinschaftsraum (mit den vielen Leichen und Kerzen) hinten rechts das Zero-G-Fitnesscenter und lauft geradeaus zu den Duschen und Umkleideräumen. Dort werdet ihr fündig.