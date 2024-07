Kunitsu-Gami: Ist Capcoms Actionspiel etwas für dich? Finde es jetzt heraus!

Capcom hat eine Demo zu seinem kommenden Actionspiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess veröffentlicht.

Wenn ihr also herausfinden möchtet, ob das Spiel etwas für euch ist, habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu.

Crossover mit Okami in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Ein Zeitlimit gibt es in der Demo nicht und ihr könnt mehrere der Stages aus dem Spiel ausprobieren.

Verfügbar ist die Demo auf allen Plattformen, auf denen das Spiel erscheint: Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Des Weiteren hat Capcom ein Crossover mit dem Klassiker Okami angekündigt. In Kunitsu-Gami könnt ihr demnach exklusive Waffen und Kostüme sowie ein "Soundtrack-Special" bekommen, die von Okami inspiriert sind.

Die entsprechenden Inhalte kommen zum Release mit einem kostenlosen Update ins Spiel.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheint am 19. Juli 2024.