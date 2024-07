Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorbestellen - Das musst du zu Editionen, Preis und Bonusinhalten wissen

Capcom führt euch im Actionspiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess nach Japan und es erscheint schon bald. Am 19. Juli 2024 erscheint das Spiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4!

Alle relevanten Informationen dazu, was ihr zur Vorbestellung von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wissen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorbestellen Inhalt:

Wo kann man Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorbestellen?

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess könnt ihr als digitale Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Spiels liegt bei 49,99 €.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vorbestellen

Gibt es eine Collector's Edition von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?

Eine Collector's Edition oder irgendeine andere Art von Sonderedition von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wird es nicht geben.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?

Wenn ihr euch Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, könnt ihr euch folgende digitale Extras als Bonus sichern:

Mazo-Talisman: Wanderkorb (Ausrüstung für den Hauptcharakter, Soh)

Mazo-Talisman: Astralprojektion (Ausrüstung für den Hauptcharakter, Soh)

Artbook zu Kunitsu-Gami

Capcom weist aber darauf hin, dass der Vorbestellerbonus "später in diesem Jahr gesondert erhältlich sein" wird.

Was ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?

Capcom bezeichnet Kunitsu-Gami: Path of the Goddess als ein "einzigartiges, von Japan inspiriertes Kagura-Action-Strategiespiel für Einzelspieler".

Ihr befindet euch auf einem Berg, der von "der Entweihung" befallen ist. Am Tag reinigt ihr dort die Dörfer und bereitet euch auf den Einbruch der Nacht vor, denn in dieser Zeit müsst ihr die Maid vor den Horden der Verdammten schützen.

Diesen Zyklus wiederholt ihr, bis der Berg von der Entweihung befreit und der Frieden wiederhergestellt wurde.

