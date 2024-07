Kunitsu-Gami Path of the Goddess: Was sind die PC Anforderungen?

Welche PC-Anforderungen hat Kunitsu-Gami: Path of the Goddess? Diese Frage stellt man sich bei vielen neuen PC-Spielen, denn ihr möchtet ja auch sicher gehen, dass ihr es vernünftig spielen könnt und eure Hardware dafür geeignet ist.

Auch zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gibt es Mindestanforderungen und empfohlene Hardware, die Capcom auf Steam nennt. Ihr braucht definitiv keinen absoluten Spitzen-PC, um die empfohlene Konfiguration des Spiels zu erreichen. Wenngleich es wahrscheinlich noch schöner aussieht, je besser eure Hardware ist.

Die PC-Anforderungen von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

So sehen die Mindestanforderungen und die empfohlene Konfiguration von Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aus:

Mindestanforderungen

Betriebssystem Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) Prozessor Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 DirectX Version 12 Netzwerk Breitband-Internetverbindung Speicherplatz 16 GB verfügbarer Speicherplatz

Hier schätzt Capcom die Performance auf 1080p und 30 fps, wenn ihr die Voreinstellung "Leistung" in den Optionen wählt.

"In grafikintensiven Szenen kann die Framerate sinken", heißt es weiter.

Wer Raytracing nutzen möchte, sollte über eine RX 6700 oder eine RTX 2070 verfügen.

Empfohlene Konfiguration

Betriebssystem Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) Prozessor Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 DirectX Version 12 Netzwerk Breitband-Internetverbindung Speicherplatz 16 GB verfügbarer Speicherplatz

Mit der Voreinstellung "Ausgeglichen" erreicht ihr laut Capcom damit 1080p und 60 fps. Auch hier kann in grafikintensiven Szenen die Framerate sinken.

Für Raytracing empfiehlt man hier eine RX 6800 oder RTX 2080 Ti.