Gibt es in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Multiplayer oder Koop?

Hat Kunitsu-Gami: Path of the Goddess einen Multiplayer- oder einen Koop-Modus? Mit anderen wäre es sicher schöner, den von der Entweihung im Spiel befallenen Berg zu befreien, nicht wahr?

Was ziemlich verlockend klingt, aber ist das in Kunitsu-Gami: Path of the Goddess wirklich möglich? Leider haben wir hier schlechte Nachrichten für euch.

Wie viele Spieler können Kunitsu-Gami: Path of the Goddess spielen?

Kann man Kunitsu-Gami: Path of the Goddess zu zweit spielen? Nein, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hat keinen Multiplayer-Modus. Es ist ein reines Kagura-Action-Strategiespiel für Einzelspieler und ihr könnt nicht gegen andere spielen.

Ähnlich sieht es mit einem Koop-Modus aus, der von der Entweihung befallene Berg lässt sich nur alleine von euch befreien.

Im Spiel reinigt ihr am Tag die Dörfer, während ihr euch zugleich auf den Sonnenuntergang vorbereitet. In der Nacht müsst ihr dann die Maid vor den Horden der Verdammten beschützen. Dieser Zyklus wiederholt sich regelmäßig, bis die Entweihung schließlich beseitigt und der Frieden im Land wiederhergestellt wurde.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess erscheint am 19. Juli 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4!