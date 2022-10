Der Overwatch 2 Guide für Sojourn - So werdet ihr Meister der Railgun und zerstört alles in der Arena

Die neue Schadens-Heldin Sojourn hat sich zum Release von Overwatch 2 direkt ganz oben in die Meta hineinkatapultiert. Mit ihrer Railgun und den kybernetischen Verbesserungen schießt sich die Soldatin auf dem Schlachtfeld durch jeden Feind, der es wagt, ihr nahezukommen. Damit ihr ihre Mobilität und ihren Schaden für euch nutzen könnt, gibt es hier einen Leitfaden für Sojourn.

Overwatch 2 Sojourn Guide Inhalt:

Sojourns Fähigkeiten: Diese Skills bringt die neue Schadens-Heldin mit

Sojourn ist eine ausgebildete Soldatin aus Kanada, die eigentlich den Namen Vivian Chase trägt. Kämpfen kann sie dank ihrer kybernetischen Upgrades und ihrer starken Railgun. Dank ihrer Mobilität, Präzision und Feuerkraft kann sie das Blatt in der Schlacht zu ihren Gunsten wenden. Ihre Fähigkeiten haben wir im Details zusammengefasst:

Railgun (Waffe): Feuert schnelle Projektile ab, die bei jedem Treffer Energie erzeugen. Mit dem Rechtsklick feuert ihr einen kräftigen Schuss ab, der die gespeicherte Energie verbraucht. Je besser ihr trefft, desto stärker seid ihr also.

Powerslide (Fähigkeit): Schlittert über den Boden und erhält dabei einen Geschwindigkeitsschub. Ihr könnt Powerslide abbrechen, um einen hohen Sprung auszuführen.

Disruptionsschuss (Fähigkeit): Feuert ein Energiefeld ab, der Feinden innerhalb des Bereiches Schaden zufügt und sie verlangsamt.

Übertaktung (Ult): Die Railgun generiert automatisch Energie und aufgeladene Schüsse durchschlagen eure Gegner.

Schaden (Passiv): Eliminierungen erhöhen die Bewegungs- und Nachladegeschwindigkeit für einen kurzen Zeitraum.

So spielt ihr mit Sojourn in Overwatch 2

Sojourn ist nicht ganz so leicht, doch sobald ihr sie gemeistert habt, ist sie eine echte Bereicherung für jedes Team. Die Soldatin macht es euch mit ihren Fähigkeiten dann sehr leicht, die meisten Kills im Team zu bekommen. Da die Railgun ein großes Magazin, keinen Rückstoß und kaum Nachladezeiten besitzt, solltet ihr eure Feinde stets mit Dauerfeuer in Schach halten. Schießt einfach immer und so lange ihr könnt auf eure Gegner. Wichtig dabei ist, die Gegner konstant zu treffen, damit ihr Sojourns starke Railgun bestmöglich ausnutzen könnt.

Besonders, wenn ihr auf Tanks schießt, könnt ihr eure Energie wunderbar aufladen. Mit eurem verstärkten Schuss solltet ihr dann versuchen, die Schadens- und Unterstützungshelden mit einem kritischen Treffer oder einer Kombination aus normalen Feuerstößen und einem Energiestrahl zu eliminieren. Wenn ihr Probleme habt den Kopf zu treffen, haltet das Fadenkreuz stets auf Kopfhöhe, nehmt euch mehr Zeit zum Vorbereiten der Schüsse oder stellt die Mausempfindlichkeit etwas herunter. Achtet auch auf vorhersehbare Bewegungsmuster eurer Gegner, um sie leichter zu erwischen.

Durch ihren Powerslide ist Sojourn zwar sehr mobil, hat jedoch keine wirklichen Werkzeuge, um aus der Nähe zu kämpfen. Ihr solltet also immer einen gesunden Abstand zu feindlichen Helden wahren. Mit dem Slide erreicht ihr schnell hohe Positionen oder könnt mit dem Sprung ganz leicht Hindernisse aller Art überwinden. Besonders Schilde sind so keine Hürde mehr. Hinter bereits verletzten Feinden kommt ihr mit dem Slide schneller hinterher und könnt sie so erledigen.

Den Disruptionsschuss nutzt ihr am besten, wenn verletzte Gegner versuchen zu fliehen oder geklumpt stehen. So holt ihr das meiste aus eurer Flächenfähigkeit heraus und ermöglicht eurem Team sogar einen Engage. Ihr könnt die Fähigkeit aber auch nutzen, um euch selbst leichter zurückzuziehen.

Bei Sojourns Ultimate solltet ihr darauf achten, dass ihr mit euren starken Schüssen keine Barrieren durchdringen könnt. Auch solltet ihr eure Railgun voll aufladen⁣, bevor ihr Übertaktung einsetzt. Während die Ult aktiv ist und ihr die Schüsse nutzt, muss sich die verbrauchte Energie erst wieder automatisch aufladen. Nur eine voll aufgeladene Railgun kann einen oder mehrere Gegner direkt mit einem einzigen Kopfschuss erledigen. Je mehr Feinde ihr mit einem Schuss trefft, desto besser.

Sojourns Stärken und Schwächen: Matchups, Konter und mehr

Konter gegen Sojourn:

Reaper

Tracer

Reinhardt

Brigitte

Gerät Sojourn in einen Kampf aus nächster Nähe, ist sie im Nachteil. Helden mit starken Angriffen aus kurzer Distanz sind für sie deshalb besonders tödlich.

Sojourn ist gegen diese Charaktere stark:

Pharah

Echo

Junker Queen

Roadhog

Wer in der Luft fliegt oder keine schützenden Schilde besitzt, kann von Sojourn mit nur wenigen Schüssen eliminiert werden. Selbst Tanks sind ihr ohne besondere Verteidigungsmechanismen hilflos ausgesetzt.

Die besten Matchups für Sojourn:

Zarya

Reinhardt

Ana

Baptiste

Mercy

Jeder Unterstützer, der Sojourns Schaden verstärken kann und sie schützt, während sie aus der Ferne ihre Schüsse verteilt, ist gerne gesehen. Auch Charaktere, die andere Helden bewegungsunfähig machen, machen es Sojourn zum Kinderspiel ein Spiel erfolgreich abzuschließen.