Diablo 4: Battle Pass – alles über Preis, Inhalt und Belohnungen des Saison 1 Pass

Der Diablo 4 Season 1 Battle Pass im Detail

Der Season 1 Battle Pass steht jedem Spieler zur Verfügung – entweder in der kostenlosen Version oder in einer der beiden Bezahlversionen – und liefert während eurer Saisonreise bis zu 90 verschiedene Stufen-Belohnungen und Boni. 27 Battle Pass Belohnungen sind kostenlos, die restlichen 63 gehören zum Premium / Beschleunigten Pass. Unabhängig davon handelt es sich bei den Battle Pass Belohnungen aber immer nur um kosmetische Items, die sonst keinerlei spielerische Vorteile bringen - außer ihr spielt doppelt so gut, wenn euer Charakter stylish aussieht.

Braucht man den Battle Pass / muss man den Battle Pass kaufen?

Nein! Ihr müsst den Battle Pass nicht zwingend kaufen, um die Inhalte von Diablo 4 Season 1 spielen zu können. Ihr bekommt sogar einen Teil der Belohnungen der Saisonreise, aber eben nicht alle. Wenn ihr wirklich alle kosmetischen Belohnungen aus der Saison der Entartungen plus weitere Vorteile haben wollt, müsst ihr entweder den Premium Battle Pass oder den Beschleunigten Battle Pass kaufen.

Wie kann man den Season 1 Pass freischalten / aktivieren

Wenn ihr noch keinen Diablo Battle Pass für Season 1 besitzt, das aber ändern möchtet, könnt ihr derzeit nur auf der offiziellen Battle Pass Aufwerten-Seite euren kostenlosen Pass zu einem Premium oder beschleunigten Pass machen. Später soll auch eine entsprechende Battle Pass-Seite im Diablo 4 Shop zu finden sein (vermutlich nach dem Season 1 Patch am 18. Juli).

Falls ihr die Diablo 4 Digital Deluxe oder Ultimate Edition erworben habt, gehört der Season 1 Pass bereits zum Kaufumfang. Hier wird die Kaufschaltfläche im Saison-Abschnitt durch eine Option ersetzt, mit der ihr euren Premium oder beschleunigten Battle Pass aktivieren könnt.

Derzeit könnt ihr den Diablo 4 Battle Pass nur auf der offiziellen Seite aufwerten, später soll das aber auch im Spiel möglich sein.

Wie steigt man im Battle Pass Stufen auf? – Gunst, die Währung für den Battle Pass

Um die Stufen des Season 1 Battle Pass zu erklimmen und die damit verbundenen Belohnungen freizuschalten, müsst ihr entweder die Währung / Ressource "Gunst" sammeln oder Stufen mit "Platin" kaufen.

Platin ist die Premium-Währung, die ihr für echte Euros im Shop kaufen könnt. Gunst erhaltet ihr dagegen durch so gut wie alle Aktivitäten in Season 1: durch Töten von Dämonen, Abschließen von Haupt- und Nebenquests, erfüllen von Zielen, Erfolge, Fortschritte der Saisonreise und so weiter. Praktisch alles wird mit einer kleinen oder größeren Menge an Gunst belohnt.

Battle Pass Belohnungen: Kostenlose und Premium Rewards

Wenn ihr schon andere Spiele mit einem Season Pass gespielt habt, wird euch das Battle Pass Belohnungssystem in Diablo 4 recht vertraut vorkommen, denn es folgt den allgemein bekannten Regeln.

So heißen: Der Battle Pass und seine Belohnungen sind zweigeteilt: Es gibt 27 kostenlose Belohnungen, die jeder Spieler bekommt, wenn er im Pass Stufen aufsteigt, und es gibt zusätzlich 63 Premium Belohnungen, die nur die Spieler mit einem Season 1 Premium Pass erhalten. Der Premium Battle Pass bietet zudem noch weitere Vorteile (siehe nächster Punkt).

Die Belohnungen des Diablo 4 Battle Pass sind in kostenlose und Premium-Belohnungen aufgeteilt.

Season 1 Battle Pass: Preise und Inhalte von Kostenlosen, Premium und Beschleunigten Pass im Vergleich

Den kostenlosen Battle Pass erhält jeder Spieler, und zwar … kostenlos. Der Premium Battle Pass kostet dagegen 9,99 € und der Beschleunigte Battle Pass kostet 24,99 €. Was ihr für euer Geld bekommt, zeigt euch die nachfolgende Tabelle.

Kostenloser Battle Pass Premium Battle Pass Beschleunigter Battle Pass Preis 0 € 9,99 € 24,99 € Schwelende Asche 20 20 20 kosmetische Belohnungen 27 Stufen auf dem kostenlosen Weg (einschließlich Schwelende Asche, Rüstungs-transmogrifikationen, Titel und mehr) 27 Stufen auf dem kostenlosen Weg plus 63 Stufen auf dem Premium-Weg (einschließlich Schwelende Asche, Rüstungs-transmogrifikationen, Titel, Waffenskins, Emotes und mehr) 27 Stufen auf dem kostenlosen Weg plus 63 Stufen auf dem Premium-Weg (einschließlich Schwelende Asche, Rüstungs-transmogrifikationen, Titel, Waffenskins, Emotes und mehr) Rüstungsset - Kalteisen-Rüstkammerset für jede Klasse (Basisversion und erwachte Version) Kalteisen-Rüstkammerset für jede Klasse (Basisversion und erwachte Version) Reittier - „Bewehrter Mustang“ (Basisversion und erwachte Version) „Bewehrter Mustang“ (Basisversion und erwachte Version) Reittierrüstung - „Kalteisen-Rossharnisch“ (Basisversion und erwachte Version) „Kalteisen-Rossharnisch“ (Basisversion und erwachte Version) Stufensprünge - - 20 Stufen Emote - - „Auf dem Kriegspfad“

of Attribution So sehen die zusätzlichen Belohnungen aus, die ihr bei den käuflichen Versionen des Diablo 4 Battle Pass bekommt.

Battle Pass-Stufensprünge

Wie in fast wie jedem Battle Pass-System gibt es auch in Diablo 4 die Option, einzelne oder mehrere Battle Pass-Stufen nicht durch spielerische Leistung, sondern mit Währung freizuschalten. In Diablo 4 müsst ihr für eine Stufe 200 Platin (rund 2 €) auf den Tisch legen, die ihr im Diablo 4 Ingame-Shop oder auf der Blizzard Shop-Webseite kaufen könnt.

Achtung: Solltet ihr mit einem Stufensprung eine Belohnungsstufe mit Schwelender Asche erreichen, erhaltet ihr sie erst, wenn ihr die entsprechenden Anforderungen an die Charakterstufe erfüllt.

