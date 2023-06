Diablo 4: Bereitet euch mental auf Serverprobleme am Release-Tag vor

Solltet ihr vorhaben, Diablo 4 direkt zum Release zu starten und als einer der ersten Spieler hinab in das höllische Vergnügen zu steigen, dann seid ihr hiermit gewarnt. Gewarnt vor den kaum zu vermeidende Server-Problemen.

Warteschlangen und Abstürze oder nur ein kleiner Schluckauf?

Rod Fergusson, der General Manager von Diablo 4, sagte gegenüber GamesRadar, dass man sich zwar gut auf den Ansturm vorbereitet habe, es jedoch "ein wenig holprig" werden könnte. Gerade, wenn es um die Stabilität der Server ginge, solle man "niemals nie" sagen.

"Wir haben alles getan, was wir tun konnten, um den Starttag so reibungslos wie möglich zu gestalten. Und wir haben ein gutes Gefühl dabei, wo wir stehen", sagt Fergusson. Am 12. bis zum 14. Mai hielt Blizzard den Server Slam ab, eine offene Beta, die als Stresstest für die Server dienen sollte.

"Wir haben die Arbeit gemacht und eine Menge Tests durchgeführt, also sind wir vorbereitet. Aber man darf niemals nie sagen. Es könnte am ersten Tag ein wenig holprig sein, aber wir hoffen, dass wir, wie an den Wochenenden, lernen und uns anpassen."

Diablo 4 erscheint am 6. Juni für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Vorbesteller der Deluxe-Version dürfen schon am 2. Juni durch die düsteren Tore treten.