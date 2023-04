Diablo 4 bietet auch nach Erreichen des Max-Levels einen spannenden Höllenritt

Diablo 4 ist kein Spiel, dass ihr nur einmal durchspielen und dann in der Bibliothek verstauben lassen könnt. Blizzard will euch mit unterschiedlichen Endgame-Inhalten auch nach Erreichen des maximalen Levels an der Stange halten.

Diablo 4 soll gegen Ende zur Langzeitbeschäftigung mutieren

Im späten Spielverlauf erwarten euch viele verschiedene Aktivitäten. So könnt ihr Finaldungeons abschließen und für mehr Beute höhere Schwierigkeitsgrade ausprobieren.

Über den Fertigkeitsbaum hinaus erwartet euch das Paragonsystem, mit dem ihr euren Charakter mit Segen und Glyphen weiter anpassen könnt. In den Dungeons könnt ihr euch auf die Suche nach versteckten Aspekten begeben, um euren Kodex der Macht zu vervollständigen.

Insgesamt gibt es in Sanktuario mehr als 120 Dungeons, die alle zu einem Alptraum werden können - also einem Alptraumdungeon. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird die Herausforderung durch diese düsteren Versionen noch schwieriger.

Noch mächtiger sind auch die Monster, die euch in der großen Welt begegnen, sobald ihr mit der Kamapgne fertig seid. Aber wo auch große Gegner sind, findet ihr meist auch bessere Schätze ...

Auch für PvP-Fans gibt es am Schluss des Spiels noch einiges zu tun. So könnt ihr euch zu den Feldern des Hasses aufmachen, einem PvP-Gebiet, in dem ihr euch mit anderen Spielern messen und Splitter sammeln könnt.

Blizzard weist in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass Diablo 4 ein Live-Service-Spiel ist und auch über diese Inhalte hinaus noch Updates erhalten wird.