Diablo 4 ist das perfekte Diablo - Blizzard erklärt, wieso es sogar Diablo 2 übetrifft

Diablo 4 soll laut Blizzard das beste Diablo aller Diablo-Spiele sein. Was den Titel so höllisch gut macht, dass sogar die Entwickler ihn für den bisher besten Eintrag der Serie halten, verraten diese in einem Interview.

Macht Platz für das beste Diablo aller Zeiten, jemals

Joe Shely, Game Director von Diablo 4 und Rod Fergusson, der General Manager des Diablo Franchise haben gegenüber PCGamesN erklärt, was Diablo 4 zum besten Teil der beliebten Spielreihe macht.

"Diablo 4 ist der perfekte Ort, um anzufangen, oder wenn man eine Weile weg war, ist es der perfekte Ort, um zurückzukommen, weil es all die Dinge enthält, die man an den vorherigen Spielen geliebt hat", sagt Fergusson. "Es ist die stärkste Diablo-Story, und wenn man Diablo-Spiele wegen der Story spielt, ist dies die mit Abstand beste Story."

"Wenn man wegen der Kämpfe spielt, wegen des ausgeklügelten Ausweichsystems und der Art und Weise, wie das Tränkesystem funktioniert, ist es viel durchdachter", so Fergusson weiter. Zwar sei wildes Herumgehaue auf den Tasten möglich, doch nur bis zu einem gewissen Grad.

Auch die Welt sei viel authentischer. "Zumindest am Anfang ist es nicht nur eine visuelle Effektorgie, bei der man von Lila geblendet wird - man ist in der Welt und spürt das, man spürt die Charaktere, man sorgt sich aus irgendeinem Grund um die NPCs."

Fergusson fährt fort und spricht die magischen Worte: "Es ist dein Kampf, und das ist es, was Diablo zu Diablo macht. Ich denke, dies ist das beste Diablo der Diablo-Spiele, und wenn man neu ist, ist es ein großartiger Einstieg."

Das beste Diablo also. Nach der Beta könnt ihr diese These ja für euch schon mal einordnen. Könnt ihr zustimmen oder denkt ihr Blizzard übertreibt hier ein klein wenig mit seiner Marketingsprache?