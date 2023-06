Diablo 4: Ein höllischer Ritt - Worum geht es in Teil vier und welche Charaktere sind wichtig?

Am 6. Juni 2023 ist der große Tag gekommen und Diablo 4 erscheint für alle, die nicht jetzt bereits im Early Access spielen.

Teil vier setzt die Geschichte fort und rückt den Konflikt zwischen Lilith und Inarius in den Mittelpunkt. Aber was genau ist eigentlich in der Welt von Sanktuario vor Diablo 4 passiert?

Die Geschichte hinter Diablo 4

Diablo 4 baut auf der Erzählung und dem Ende von Teil drei auf, zwei Haupthandlungsstränge sind dabei entscheidend für die Fortführung. Einerseits geht es um das Schicksal der Obersten Dämonen und andererseits um Lorath von den Haradrim, eine Schlüsselfigur aus Teil drei. Auch der Zustand der Welt ist ein wichtiger Faktor.

Der Zustand von Sanktuario sowie verschiedene Aspekte der offenen Welt wurden durch die Präsenz der mächtigen Wesen beeinflusst. Daraus resultierte ein düsterer und gefährlicher Ort mit zerstörten religiösen Stätten und einer Menschheit, die mitten im Chaos um Wiederaufbau und Überleben kämpft. Aber es gibt auch Hoffnung.

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Zeitlich spielt Diablo 4 rund 50 Jahre nach Diablo 3: Reaper of Souls. Ihr sollt die Entwicklung von Lorath im Laufe der Zeit nachvollziehen können. Er verkörpert das verbotene Wissen und die Hüterschaft, die im Diablo-Universum eine wichtige Rolle einnehmen. Es geht um seine Erfahrungen, Gedanken und Beweggründe sowie um die Herausforderungen, mit denen er konfrontiert ist.

An der Rückkehr der Obersten Dämonen zweifelte keiner, es war eher die Frage, wann das passieren wird. Das Entwicklerteam konzentrierte sich nach eigenen Angaben darauf, Auswirkungen und Konsequenzen ihrer Rückkehr zu erforschen. Alles in allem bezeichnet man die Entwicklung auf Grundlage des Endes von Diablo 3 als einen komplexen Prozess.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Es ging darum, die verschiedenen Richtungen, die die vorherigen Spiele eingeschlagen hatten, miteinander in Einklang zu bringen und zu bestimmen, wie es weitergehen sollte", heißt es "Die kreative Entscheidung wurde getroffen, zur Dunkelheit und Atmosphäre von Diablo 1 und 2 zurückzukehren und gleichzeitig die besten Aspekte von Diablo 3, wie z. B. die auf Action ausgerichteten Kämpfe, zu integrieren. Das Ziel war es, ein Gleichgewicht zu finden, das die Essenz der früheren Spiele einfängt und gleichzeitig eine Superheldenatmosphäre vermeidet. Die Eröffnungsszenen des Spiels, insbesondere der Prolog, sollten den Ton, die Gewalt und den Grad der angestrebten Epik von Diablo 4 vorgeben."

Wichtige Elemente von Diablo 4

Eine der zentralen Figuren ist Lilith, die auch in ihrem Design das Böse sowie eine zukunftsorientierte Denkweise verkörpern soll. Dass darüber hinaus zurückkehrende Charaktere mit dabei sind, liegt daran, dass man somit gleichermaßen alte Spielerinnen und Spieler anspechen möchte.

Natürlich wurden sie überarbeitet und an die Ereignisse angepasst, die zu Diablo 4 führten und sich dort weiterentwickeln. Es soll dem Spiel ein Gefühl von Tiefe und Vertrautheit vermitteln, während man neue Handlungsstränge eröffnet und Charakterentwicklungen möglich macht.

Eine tragende Rolle spielt erneut Sanktuario. Auch hier war dem Team die Mischung aus Neuem und Vertrautem wichtig. Man musste erklären, was in den letzten 50 Jahren passiert ist und wie sich das auf die Welt auswirkte. Unter anderem ging es dabei um Motivationen, Probleme und Zweifler der Bewohnerinnen und Bewohner.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Diese Faktoren mussten mit den Hauptthemen des Spiels übereinstimmen und zur dramatischen Spannung in ihren jeweiligen Szenen beitragen. Das Design jedes Charakters spielte eine entscheidende Rolle dabei, die jeweiligen Ziele und Motivationen effektiv zu vermitteln. Das Ziel war es, dynamische und spannende Interaktionen zu schaffen, die die Spieler:innen fesseln und die Geschichte dramatischer und mitreißender machen würden."

Die Geschichte von Diablo 4 greift direkt die Rückkehr der Hauptcharaktere auf und stellt Fragen zu ihren Konflikten und Motiven. Es geht nach wie vor um den Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit und ihr befindet euch mittendrin.

In Brainstorming-Prozessen wurden Ideen kombiniert, gleichzeitig achtete man darauf, was in der Vergangenheit der Reihe passierte. All das hatte das Ziel, Kernelemente beizubehalten und gleichzeitig neue Elemente einzuführen.

Kurz gesagt: Diablo 4 führt die Geschichte von Diablo 3 fort und geht weiter auf die Obersten Dämonen sowie auf die Entwicklung von Sanktuario ein. Im Kern geht es um den ewigen Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit, der ganz neue Herausforderungen mit sich bringt, denen ihr euch wiederum stellen müsst.