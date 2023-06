Diablo 4 nimmt zu viel Platz weg: Spieler wünschen sich Optionen, um das Interface zu verkleinern.

Das mit dem Interface in Spielen ist immer so eine Sache. Ihr habt sicherlich schon einmal eine Benutzeroberfläche auf Konsolen gesehen, für die ihr gefühlt ein Fernglas benötigt, um es vernünftig lesen zu können.

Dafür gibt es natürlich Einstellungsmöglichkeiten, wenn die Entwickler sie einbauen, und auch bei Diablo 4 wünschen sich das Spielerinnen und Spieler.

Mehr Optionen

Aber nicht etwa, weil es in diesem Fall zu klein wäre, sondern vielmehr, weil manch einer den Eindruck hat, alles sei zu groß.

"Bitte, um Himmels willen, gebt uns einen HUD-Schieberegler", lautet etwa der Titel eines Beitrages auf Reddit. Autor Ruger15 schreibt darin: "Mensch, lasst uns diese schöne Welt und den Kampf genießen. Lasst uns bestimmte HUD-Elemente verkleinern oder ausblenden. Es fühlt sich so gut an und sieht so gut aus, aber die Informationen werden für mich angezeigt, als ob ich blind wie eine Fledermaus wäre. Das ist bei 1440p so. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es auf 4K aussieht."

Wahrscheinlich ist das so, damit Spielerinnen und Spieler auf Konsolen, die etwas weiter weg sitzen, keine Probleme bekommen. Kalahan7 schreibt etwa: "Ich bin froh, dass das GUI endlich einmal von meiner Couch aus lesbar ist."

Eine Möglichkeit zur Skalierung beziehungsweise mehr Anpassungsoptionen würden daher beiden Seiten entgegenkommen.

"Ich habe einen 48-Zoll-OLED-Monitor und kann endlich mal meine Fähigkeiten und Abklingzeiten sehen, ohne nach unten zu schauen", findet Turikk. "Ich bin von Weakauras [einer beliebten UI-Anpassung für World of WarCraft] verwöhnt. Aber ich verliere 20 % des Bildschirms für die Health Orbs und andere Schaltflächen. Eine Möglichkeit zur UI-Anpassung wäre genial."

"Ich stimme voll und ganz zu, ich spiele hier auch auf 1440p", ergänzt SirFreckle. "Lasst uns einfach jedes Element verschieben, in der Größe verändern und ausblenden. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, es ist 2023."

Wenn ihr schon Diablo 4 spielt: Wie seht ihr das? Woanders gibt es auch Kritik an der Größe der Texte in den Kämpfen.