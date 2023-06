Diablo 4: Keine gültige Lizenz gefunden? PlayStation-Spieler kaufen In-Game-Währung zur Problemlösung.

Der Early Access von Diablo 4 hat begonnen, Probleme gibt es allerdings auf den PlayStation-Konsolen.

Spielerinnen und Spieler wurden dort mit der Fehlermeldung konfrontiert, dass keine gültige Lizenz für das Spiel gefunden werden konnte.

Du musst draußen bleiben

Was sie natürlich davon abhielt, von ihrem erkauften Early Access Gebrauch zu machen.

"Es gibt Berichte über PlayStation-User, bei denen eine ungültige Lizenz angezeigt wird", heißt es. "Das Team untersucht dies gerade und wird ein Update veröffentlichen, sobald wir mehr Informationen haben."

Was also tun in der Zwischenzeit? Einige Spielerinnen und Spieler waren erfolgreich, indem sie sich das günstigste Paket mit In-Game-Währung für Diablo 4 im PlayStation Store kauften (299 Platin für 1,99 Euro), anschließend funktionierte der Spielstart.

Das ist aber offensichtlich nicht die einfachste erfolgversprechende Methode. Bei anderen half es wiederum, sich ein Free-to-play-Spiel wie Brawlhalla, eine Demo oder etwas aus der PlayStation-Plus-Bibliothek herunterzuladen.

Wenn ihr das Problem habt, versucht es also mal damit.

