Diablo 4: Neuer Trailer erinnert euch daran, dass ihr nicht mehr lange warten müsst

In etwas weniger als drei Wochen erscheint Diablo 4 für PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 sowie PlayStation 5. Damit ihr noch eine kleine Vorspeise bekommt, bevor ihr euch am 6. Juni am höllischen Buffet bedienen könnt, hat Blizzard hier noch einen Launch-Trailer sowie einige Lore-Videos veröffentlicht.

Die Hölle heißt jeden willkommen

Im Launch-Trailer seht ihr Gameplay, die Klassencharaktere, Dämonenjagden, Lilith, die wie immer finster dreinschaut, sowie ein paar epische Bosskämpfe. Das volle Programm also. Im Hintergrund hört ihr dabei einen Remix von Billie Eilishs "You Should See Me in a Crown".

Diablo 4 zeigt die düstere Hintergrundgeschichte von Sanktuario

Die Videoreihe "Book of Lorath" erzählt euch von den Hintergründen der Welt in Diablo 4. "Seit unzähligen Äonen tobt ein ewiger Konflikt zwischen den dämonischen Horden der brennenden Höllen und den engelhaften Heerscharen des Hohen Himmels. Wappne dich für den Kampf auf Sanktuario mit der Waffe des Wissens, junger Gelehrter", steht unter dem ersten Video der Reihe.

Mit dem zweiten Video vertieft Blizzard die Entstehungsgeschichte Sanktuarios und ihren Schöpfern Inarius und Lilith. "Engel und Dämon. Vater und Mutter. Und über den ewigen Konflikt, der unaufhörlich in jedem von uns tobt", heißt es in der Videobeschreibung.