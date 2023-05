Diablo 4 - Blizzard ist sicher: Die Server werden den Launch überleben.

Es ist eine Aussage, an der sich Blizzard in wenigen Wochen messen lassen muss: Das Entwicklerstudio ist "sehr zuversichtlich", dass die Server von Diablo 4 dem Ansturm zum Launch standhalten werden.

Um die Server auf die Probe zu stellen, wurde am vergangenen Wochenende ein Server-Slam-Event durchgeführt. Dabei lief weitestgehend alles reibungslos ab.

Man hat viel gelernt

Angesichts dessen und anhand der Erfahrung aus vorherigen Tests fühlt man sich bei Blizzard zuversichtlich, wie Art Director John Mueller und Associate Game Director Joe Piepiora gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen angeben.

"Jede dieser Betas hat unser Verständnis für unsere eigenen technischen Kapazitäten und für das, was wir tun müssen, um den Launch reibungsloser zu gestalten, grundlegend verändert", sagt Piepiora. "Es war großartig."

Intern teste man bereits seit mehr als einem Jahr mit Millionen von automatisierten Accounts, die grundlegende Aktionen wie das Finden und Anlegen eines Ausrüstungsteils oder das Töten eines Monsters absolvieren.

Ein hundertprozentiger Ersatz für Tests mit echten Menschen ist das aber nicht: "Wenn man Leute hat, die über verschiedene Internet-Provider und verschiedene Server auf der ganzen Welt kommen, gibt es so viel mehr Daten, die man dadurch erhält. Und bei jedem von ihnen haben wir viele kleine Dinge gefunden, die passieren, wie z. B. das passiert bei Clan-Einladungen, das passiert, wenn man einer Party auf eine bestimmte Art und Weise beitritt - viele kleine Dinge wie diese."

Gleichzeitig betont Piepiora das, was Diablo-Chef Rod Fergusson bereits zuvor gesagt hatte: "Das sind keine Marketing-Betas. Keine von ihnen war es. Alles drehte sich darum, dass wir Daten brauchen, um sicherzustellen, dass der Start reibungslos verläuft. Das ist genau der Zweck der Betas, die wir gemacht haben."

"Und wir haben eine Menge gelernt. Selbst bei der Letzten, die wirklich reibungslos verlief - die Leute mussten nicht lange warten, um ins hineinzukommen - fanden wir immer noch Dinge im Hintergrund, die, wenn sie nicht behoben worden wären, zu einigen Problemen während des Launchs geführt hätten. Diese konnten wir nur aufdecken, weil wir dieses zusätzliche Wochenende genutzt haben."

Mueller ergänzt, dass die viele Arbeit, die man in jeden Test steckt, es wert sei: "Es ist eine Menge Arbeit, sie durchzuführen. Das ist keine Kleinigkeit für uns. Aber wir sind der Meinung, dass es das wert ist. Und noch einmal, es geht nicht um Marketing. Es geht wirklich darum, diese Informationen zu bekommen, damit wir wissen, dass der erste Tag so gut wie möglich sein wird und dass wir mit einem guten Gefühl an den Start gehen. Im Moment sind wir also sehr zuversichtlich."

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.