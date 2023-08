Diablo 4: Verwundbar erklärt – so funktioniert der Statuseffekt

Verwundbar Bedeutung in Diablo 4 Der Effekt "Verwundbar" in Diablo 4 ist ein Debuff (negativer Statuseffekt), der sämtlichen erlittenen Schaden aus allen Quellen für eine kurze Zeit erhöht. Im Normalfall seid ihr es, die den Verwundbar-Debuff auf Gegner wirken, doch es geht auch andersherum, denn einige Monster können auch euch mit dem Verwundbar-Effekt belegen! Standardmäßig beträgt der Bonusschaden gegen verwundbare Ziele 20 %, doch er lässt sich durch Gegenstände mit den entsprechenden Werten, passive Fertigkeiten, Paragon-Knoten und -Glyphen und so weiter erhöhen (mehr dazu beim Punkt Verwundbar Schaden erhöhen). Der Verwundbar-Debuff zählt (neben kritischen Treffern) zu den stärksten Optionen, wenn es darum geht, euren Schadensoutput schnell und massiv zu steigen, denn es ist starker und direkter Multiplikator für euren gesamten Schaden (mehr dazu bei Wie wird Verwundbar Schaden berechnet?). Jeder Klasse stehen mehrere Wege offen, um den Gegner verwundbar zu machen (siehe Verwundbare Ziele – so könnt ihr Gegner verwundbar machen). Darstellung von "Verwundbar" im Interface Wenn ihr selbst Gegner mit dem Verwundbar-Debuff belegt, seht ihr einen "Verwundbar" Schriftzug unter dem Lebensbalken des/der Gegner(s) aufpoppen. Außerdem wird der gegnerische Lebensbalken für die Dauer des Debuffs lilafarben umrandet, was je nach Hintergrund mal besser, mal schlechter zu erkennen ist. Wenn ihr Gegner in Diablo 4 mit "Verwundbar" belegt, wird der Debuff durch einen entsprechenden Schriftzug und einer lila Färbung der Lebensbalken angezeigt. Wenn ihr selbst von einem Gegner mit "Verwundbar" belegt werdet, seht ihr das sofort durch einen "Verwundbar" Schriftzug, der eurem Charakter auftaucht, sowie große lilafarbene Risse, die sich über eure Lebenspunkte-Kugel ziehen. Die Risse sind selbst bei Effektüberlagerungen durch Barrieren, Stählung oder Vergiftung zu sehen und bleiben so lange, bis der Debuff endet. Werdet ihr in Diablo 4 von einem Gegner mit "Verwundbar" belegt, wird euch das durch lilafarbene Risse in der Lebenspunkte-Kugel sowie einem entsprechenden Schriftzug neben eurem Charakter angzeigt. Was tun, wenn man selbst "Verwundbar" ist? Natürlich solltet ihr es möglichst vermeiden, von einem Gegner den Verwundbar-Debuff zu kassieren, doch das ist im Gemenge nicht immer möglich – und ist bei Kämpfen, die ohnehin gleich zu Ende sind, auch nicht unbedingt nötig. Dennoch: In ungünstigen Fällen (bei schwierigen Gegnern) kann der Verwundbar-Debuff schnell das eigene Überleben gefährden und da es keine Möglichkeit gibt, den Debuff wieder loszuwerden, muss man ihn eben für die Dauer durchstehen. Es ist also schnelle und richtige Reaktion gefragt. Da der Debuff in der Regel nur ein paar Sekunden hält, bleibt ihr in der Regel selbst mit dem Verwundbar-Debuff weiter im Kampf und gleicht den erhöhten erlittenen Schaden mit einer defensiven Fertigkeit aus - das kann eine Barriere oder Stählung sein, aber auch eine kurzzeitige Betäubung der Gegner. Sollte euer Leben bei einem harten Bosskampf aber ohnehin schon am seidenen Faden hängen, ist dagegen ein kurzer Rückzug ratsam. Verwundbar / verletzt Unterschied Der Unterschied zwischen den beiden Effekten "Verwundbar" und "Verletzt" ist schnell erklärt: Verwundbar ist ein Debuff / negativer Statuseffekt, mit dem ihr Gegner belegt (oder von Gegnern belegt werdet), während "Verletzt" ein Zustand ist, den Gegner oder ihr selbst automatisch erhaltet, wenn die Lebenspunkte unter 35 % fallen. Ist Verwundbar ein Kontrolleffekt / funktioniert Verwundbar auf Bosse? Alle Bosse in Diablo 4 sind zwar gegen sämtliche Kontrolleffekte immun, allerdings zählt Verwundbar nicht als Kontrolleffekt, sondern als Debuff, daher könnt ihr Bosse mit Verwundbar belegen und vom erhöhten Schadensbonus profitieren (zu sehen an der lilafarbenen Umrandung des Lebensbalken). Zurück zum Diablo 4: Verwundbar Inhaltsverzeichnis

Verwundbare Ziele - so könnt ihr Gegner verwundbar machen Jeder Klasse, insbesondere Jäger, stehen mehrere Fertigkeiten im Talentbaum zur Auswahl, um Gegner für eine gewisse Zeit verwundbar zu machen. Außerdem gibt es einige Affixe auf Ausrüstungsgegenständen, Aspekte sowie Paragon-Glyphen, um den Verwundbar-Debuff zu verteilen. Fertigkeiten mit Verwundbar-Debuff Fertigkeit Effekt Klasse Verbessertes Schinden Schinden verfügt über eine Chance von 15%, den Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Die Verwendung von Zweihandwaffen verdoppelt diese Chance. Barbar Verbessertes Zerfleischen Direktschaden mit Zerfleischen macht Gegner 2 Sek. länger verwundbar. Barbar Brutaler Doppelschwung Wenn Ihr einen Gegner mit beiden Treffern von Doppelschwung trefft, wird dieser 2 Sek. lang verwundbar. Barbar Druckpunkt Glückstreffer: Eure Kernfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Barbar Verbesserter Tritt Wenn Ihr Gegnern mit Tritt Schaden zufügt, sind sie 4 Sek. lang verwundbar. Barbar Mächtiger Ansturm Wenn Ihr Gegnern mit Ansturm Schaden zufügt, sind sie 4 Sek. lang verwundbar. Barbar Verbesserter Stahlgriff Stahlgriff macht Gegner auch 3,0 Sek. lang verwundbar. Barbar Verwundbarkeit aufdecken Wenn Ihr mit einer Waffenbeherrschungsfertigkeit direkten Schaden verursacht, macht Eure nächste Kernfertigkeit Gegner 1 Sek. lang verwundbar. Barbar Grimmiger Sturmschlag Sturmschlag verfügt über eine Chance von 50%, Gegner 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Verbesserte Windschere Windschere verfügt über eine Chance von 20%, Gegner 4 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Tobender Tornado Gegner, die von Tornado getroffen werden, haben eine Chance von 10%, 3 Sek. lang verwundbar zu werden. Druide Angeborene Zyklonrüstung Gegner, die von Zyklonrüstung zurückgestoßen werden, sind 3 Sek. lang verwundbar. Druide Grausame Raben Gegner, die sich bei der Aktivierung innerhalb des Rabenschwarms befinden, werden 3 Sek. lang verwundbar. Druide Natürlicher Hurrikan Hurrikan verfügt über eine Chance von 15%, Gegner 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Den Elementen ausgesetzt Glückstreffer: Eure Sturmfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10 %, Gegner 1,0 Sek. lang verwundbar zu machen. Druide Überlegener Kataklysmus Von Kataklysmus verursachte Blitzschläge machen Gegner 3 Sek. lang verwundbar. Druide Knochensplitter des Initianden Knochensplitter verfügt über eine Chance von 20%, Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Totenbeschwörer Paranormaler Schnitter Jeder 3. Einsatz von Schnitter macht Ziele 2 Sek. lang verwundbar. Totenbeschwörer Übernatürlicher Knochenspeer Knochenspeer macht den ersten getroffen Gegner 3 Sek. lang verwundbar. Totenbeschwörer Grässliches Knochengefängnis Gegner im Knochengefängnis sind verwundbar. Totenbeschwörer Verseuchte Leichenranken Gegner, denen von Leichenranken Schaden zugefügt wird, werden 3 Sek. lang verwundbar. Totenbeschwörer Fundamentaler Einstich Einstich schleudert jetzt 3 Klingen in einer Fächerform, wobei jede 35% des Basisschadens verursacht. Wenn ein Gegner mit mindestens 2 Klingen gleichzeitig getroffen wird, wird er 2 Sek. lang verwundbar. Jäger Kraftvoller Pfeil Glückstrefferchance: 40%, Feuert einen kraftvollen Pfeil auf einen Gegner und fügt ihm 22% Schaden zu. Jeder 3. Einsatz macht getroffene Gegner 3 Sek. lang verwundbar. Jäger Fundamentaler Belebender Schlag Wenn Ihr einen Gegner mit Belebender Schlag trefft, während Ihr über weniger als 75% Energie verfügt, wird dieser 3 Sek. lang verwundbar. Jäger Geübtes Sperrfeuer Jeder 3. Einsatz von Sperrfeuer macht Ziele 2 Sek. lang verwundbar. Jäger Geübter Klingensturm Wenn Klingensturm einen verwundbaren Gegner trifft, werden alle Gegner, die von diesem Einsatz getroffen werden, 3 Sek. lang verwundbar. Jäger Zerrüttende Verstohlenheit Die Fertigkeit, die Verschleierung beendet, macht Gegner immer 6 Sek. lang verwundbar. Jäger Vermengte Schatteninfusion Die primäre Explosion von Schatteninfusion macht Gegner 2 Sek. lang verwundbar. Jäger Verbesserte Kälteinfusion Glückstreffer: Fertigkeiten mit Kälteinfusion verfügen über eine Chance von 40%, Gegner 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Jäger Flackernder Frostblitz Frostblitz macht eingefrorene Gegner 3 Sek. lang verwundbar. Zauberer Zerstörerische Eissplitter Wenn Ihr einen Gegner mit einem Einsatz von Eissplitter 5-mal trefft, wird dieser 2 Sek. lang verwundbar. Zauberer Große Gefrorene Kugel Die Explosion von Gefrorene Kugel verfügt über eine Chance von 30%, alle getroffenen Gegner 2 Sek. lang verwundbar zu machen. Gefrorene Kugel macht eingefrorene Gegner immer verwundbar. Zauberer Mystische Frostnova Frostnova macht Gegner 4 Sek. lang und Bosse 6 Sek. lang verwundbar. Zauberer Verwundbar-Affixe auf Items +X% Chance auf Verwundbar bei kritischen Treffer

Glückstreffer: Bis zu X% Chance, Gegner für X Sekunden verwundbar zu machen Aspekte mit Verwundbar-Debuff Aspekt Effekt Klasse Aspekt: Sprengfallenstellender Glückstreffer: Wenn Ihr Gegnern, die unter Euren Fallenfertigkeiten leiden, direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [30 - 50]%, sie 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Jäger Aspekt der beißenden Kälte Wenn Ihr einen Gegner einfriert, besteht eine Chance von [30 - 40]%, dass er 3 Sek. lang verwundbar wird. Zauberer Glyphen mit Verwundbar-Debuff Glyphe Effekt Klasse Ausbeuten Zusätzlicher Bonus: Wenn Ihr einem Gegner Schaden zufügt, wird er 3 Sek. lang verwundbar. Dies ist pro Gegner nur einmal alle 20 Sek. möglich. Druide, Barbar Zurück zum Diablo 4: Verwundbar Inhaltsverzeichnis

Verwundbar Schaden erhöhen Verwundbare Gegner (oder ihr selbst) erleiden für die Dauer des Debuffs 20 % mehr Schaden aus allen Quellen. Dieser Prozentsatz ist für euch aber nicht fix, denn ihr könnt den verursachten Schaden gegen verwundbare Gegner direkt oder indirekt auf verschiedenen Wegen erhöhen. Das geht über Fertigkeiten, das Paragon-System, Aspekte sowie Edelsteine und Affixe auf Ausrüstungsgegenständen. Fertigkeiten für mehr Verwundbar Schaden Fertigkeit Effekt Klasse Brutales Zerfleischen Zerfleischen fügt verwundbaren Gegnern 12%[x] mehr Schaden zu. Barbar Bis auf die Knochen Eure Blutungseffekte fügen verwundbaren Gegnern 5%[x] mehr Schaden zu. Barbar Aufmischen Eure Fertigkeiten mit Wuchtwaffen verursachen 5%[x] mehr Schaden, wenn der Gegner betäubt oder verwundbar ist. Barbar Schlechtes Omen Glückstreffer: Wenn Ihr einem verwundbaren, bewegungsunfähigen oder betäubten Gegner Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 10 %, dass ihn auch ein Blitzschlag trifft und ihm 55% Schaden zufügt. Druide Naturkatastrophe Eure Erdfertigkeiten fügen verwundbaren Gegnern 4%[x] mehr Schaden zu. Eure Sturmfertigkeiten fügen betäubten, bewegungsunfähigen oder zurückgestoßenen Gegnern 4%[x] mehr Schaden zu. Druide Perfekter Sturm Von Euch gewirkte Sturmfertigkeiten verleihen 1 Geisteskraft und fügen einem verwundbaren, bewegungsunfähigen oder verlangsamten Gegner 15%[x] mehr Schaden zu. Druide Verseuchte Leichenexplosion Leichenexplosion fügt verlangsamten, betäubten oder verwundbaren Gegnern 8%[x] mehr Schaden zu. Diese Schadensboni sind stapelbar. Totenbeschwörer Ausreißen Eure Knochenfertigkeiten fügen verwundbaren Gegnern 5%[x] mehr kritischen Trefferschaden zu. Totenbeschwörer Verbesserter Herzsucher Wenn Herzsucher einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet Ihr 4 Sek. lang 8%[+] Angriffsgeschwindigkeit. Dieser Wert verdoppelt sich, wenn der Gegner verwundbar ist. Jäger Verbesserter Belebender Schlag Wenn Ihr einem Gegner, der unter Kontrollverlusteffekten leidet oder verwundet ist, mit Belebender Schlag Schaden zufügt, erhöht sich der Bonus auf Energieregeneration auf 30%[x]. Jäger Primärer Belebender Schlag Belebender Schlag verleiht außerdem 8%[+] Glückstrefferchance. Wenn Ihr einen Gegner trefft, der unter Kontrollverlusteffekten leidet oder verwundet ist, wird dieser Bonus auf 16%[+] Glückstrefferchance erhöht. Jäger Verbessertes Sperrfeuer Die Querschlägerchance von Sperrfeuer erhöht sich auf 100 % für Pfeile, die einem verwundbaren Gegner Schaden zufügen oder einen kritischen Treffer erzielen. Jäger Verbesserter Klingensturm Jedes Mal, wenn Klingensturm einem Gegner Schaden zufügt, der unter Kontrollverlusteffekten leidet oder verwundbar ist, werdet Ihr um 1% Eures maximalen Lebens geheilt, bis zu 12% maximalem Leben pro Einsatz. Jäger Disziplinierte Krähenfüße Ihr verfügt über eine kritische Trefferchance von 5%[+] gegen Gegner, die von Krähenfüße betroffen sind. Der Wert verdoppelt sich bei verwundbaren Gegnern. Jäger Waffenbeherrschung "Erhaltet je nach Waffentyp einen Angriffsbonus: Dolche: 5%[x] mehr Schaden gegen gesunde Gegner. Schwerter: 3%[x] mehr Schaden. Bögen: 4%[x] mehr Schaden gegen verwundbare Gegner. Armbrüste: 5%[x] mehr kritischer Trefferschaden." Jäger Zerrüttende Rauchgranate Wenn ein Gegner verwundbar, verlangsamt oder unterkühlt ist, macht Rauchgranate ihn 20%[x] länger benommen. Jäger Konternde Rauchgranate Glückstreffer: Bei direktem Schaden gegen Gegner, die unter Rauchgranate leiden, besteht eine Chance von 25 %, die Abklingzeit um 1 Sek. zu reduzieren. Ist der Gegner verwundbar, wird die Abklingzeit stattdessen um 3 Sek. reduziert. Jäger Bösartigkeit Ihr fügt verwundbaren Gegnern 3%[x] mehr Schaden zu. Jäger Fallenbeherrschung Wenn Giftfalle oder Todesfalle aktiviert werden, wird Eure kritische Trefferchance gegen Gegner, die verwundbar sind oder unter Kontrollverlusteffekten leiden, 4 Sek. lang um 4%[+] erhöht. Jäger Bestrafen Glückstreffer: Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 45 %, eine Explosion auszulösen, die ihm und Gegnern in der Nähe 23% des ursprünglichen Schadens zufügt. Jäger Geübtes Schnellfeuer Erhaltet 15 Energie pro Einsatz von Schnellfeuer, wenn einem verwundbaren Gegner Schaden zugefügt wird. Jäger Mystische Eisrüstung Schaden gegen verwundbare Gegner trägt 50% mehr zur Barriere von Eisrüstung bei. Zauberer Eisige Berührung Ihr fügt verwundbaren Gegnern 4%[x] mehr Kälteschaden zu. Zauberer Eisige Brise Glückstreffer: Kälteschaden gegen verwundbare Gegner verfügt über eine Chance von bis zu 20%, 5 Mana zu erzeugen. Zauberer Lawine Glückstreffer: Eure Frostfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 10%, zu erwirken, dass der nächste Einsatz von Eissplitter, Gefrorene Kugel oder Blizzard kein Mana verbraucht und 40%[x] mehr Schaden verursacht. Bei verwundbaren Gegnern ist die Chance doppelt so hoch. Zauberer Verbesserte Eisklingen Die Abklingzeit von Eisklingen wird jedes Mal um 0,5 Sek. reduziert, wenn Ihr einen verwundbaren Gegner trefft. Zauberer Affixe auf Items für mehr Verwundbar Schaden +X% Schaden bei verwundbare Gegner

+X% kritische Trefferchance bei verwundbare Gegner

+X% kritischer Trefferschaden bei verwundbare Gegner

+X% kritischer Trefferschaden durch Infusions-Fertigkeiten

Sockel in Waffen mit Smaragd Aspekte für mehr Verwundbar Schaden Aspekt Effekt Klasse Aspekt der abgeschöpften Verpflegung Glückstreffer: Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner mit einer Kernfertigkeit Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [10 - 20]%, dass ein Heiltrank fallen gelassen wird. Jäger Aspekt der Verderbnis Eure Infusionseffekte sind [20 - 40]%[x] wirksamer gegen verwundbare Gegner. Jäger Aspekt: Sprengfallenstellender Glückstreffer: Wenn Ihr Gegnern, die unter Euren Fallenfertigkeiten leiden, direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [30 - 50]%, sie 3 Sek. lang verwundbar zu machen. Jäger Aspekt: Zerfleischers Glückstreffer: Wenn Ihr einem verwundbaren Gegner direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu [25 - 45]%, ihn 2 Sek. lang benommen zu machen. Jäger Aspekt: Gefräßiger Das Töten eines verwundbaren Gegners erhöht Eure Energieregeneration 4 Sek. lang um [50 - 70]%[x]. Jäger Aspekt: Rachsüchtiger Glückstreffer: Wenn Ihr einen Gegner verwundbar macht, habt Ihr eine Chance von bis zu [40 - 60]%, 3 Sek. lang 3%[+] kritische Trefferchance zu erhalten, bis maximal 9%[+]. Jäger Aspekt der beißenden Kälte Wenn Ihr einen Gegner einfriert, besteht eine Chance von [30 - 40]%, dass er 3 Sek. lang verwundbar wird. Zauberer Aspekt: Ewiglebender Ihr erleidet [20 - 25]% weniger Schaden durch Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden oder verwundbar sind. Zauberer Aspekt: Sturmschwellender Ihr fügt verwundbaren Gegnern [21 - 30]%[x] mehr Schaden zu, solange Ihr eine Barriere habt. Zauberer Glyphen für mehr Verwundbar Schaden Glyphe Effekt Klasse Seltene Glyphe "Ausbeuten" Bonus: Für je 5 in Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte fügt Ihr verwundbaren Gegnern +1,0% Schaden zu. Druide, Barbar Magische Glyphe "Unterdrückung" Für je 5 in Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte / Intelligenzpunkte fügt Ihr verwundbaren Zielen +0,4% Schaden zu. Alle Zurück zum Diablo 4: Verwundbar Inhaltsverzeichnis

Wie wird Verwundbar Schaden berechnet? Verwundbar-Schaden gehört mit zu den stärksten Stellschrauben, wenn es ums Maximieren eures Schadensoutputs geht. Das liegt primär daran, dass sich der Debuff relativ leicht verteilen lässt (jeder Klasse stehen dafür mehrere Werkzeuge zur Verfügung) und als direkter und eigenständiger Multiplikator auf den Gesamtschaden verrechnet wird. Sprich: Egal, welchen Schaden ihr verursacht – normale Treffer, kritische Treffer, Überwältigungsschaden, DoTs – alles wird für die Dauer des Debuffs direkt um den Faktor "Schaden gegen verwundbare Ziele" erhöht. Da der Verwundbar-Schaden auch nicht von abnehmender Wirkung (diminishing returns) betroffen ist, kann man nie genug davon haben, solange sichergestellt ist, dass der Debuff verteilt wird. Euren Wert für "Schaden gegen verwundbare Gegner" könnt ihr im Reiter "Werte & Materialien" im Charakterfenster einsehen oder auch einfach selbst ausrechnen, indem ihr alle Werte, die den Schaden gegen verwundete Ziele erhöhen, aus allen Quellen zusammenzählt und mit eurem normalen Schaden multipliziert: Verwundbar-Schaden = Basisschaden * Schaden gegen Verwundete Gegner Im "Werte & Materialien"-Fenster des Charakterfensters könnt ihr sehen, wie viel "Schaden gegen verwundbare Ziele" ihr insgesamt habt. Ein Beispiel: Euer Charakter fügt mit einem normalen Treffer 1.000 Punkte Schaden zu und sein "Schaden gegen verwundbare Ziele" beträgt 30 % (20 % als Basiswert plus 10 % aus weiteren Quellen wie Fertigkeiten, Affixe, Paragon-Glyphen etc.). Als Dezimalrechnung sieht das so aus: 1.000 Punkte Schaden * (1,2 Basiswert + 0,1 weitere Quellen) = 1.300 Verwundbar-Schaden Diese Rechnung ist natürlich stark vereinfacht, denn im Endresultat kommen noch viele weitere Schadensboni und -Multiplikatoren von eurer Seite sowie die Stufe, Rüstung, Widerstände, Schadensreduktion vonseiten der Monster dazu. Zurück zum Diablo 4: Verwundbar Inhaltsverzeichnis