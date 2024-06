Dragon Age The Veilguard: Hier sind 20 Minuten Gameplay, kann BioWare dich überzeugen?

Wie angekündigt, haben Electronic Arts und BioWare 20 Minuten Gameplay aus Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht.

Damit bekommt ihr Impressionen aus "den ersten Momenten des Spiels" zu sehen und könnt euch so einen genaueren Eindruck vom Rollenspiel verschaffen.

Erste Spielszenen aus Dragon Age: The Veilguard

Es ist das erste Mal, dass euch BioWare wirklich umfangreiche Einblicke in den neuesten Teil der Dragon-Age-Reihe verschafft.

Hier könnt ihr euch die Gamplay-Präsentation anschauen:

Was sagt ihr zum neuen Gameplay? Gefällt euch das, was ihr gesehen habt? In den vergangenen Tagen hatte man bereits die Charaktere von Dragon Age: The Veilguard näher vorgestellt.

Dragon Age: The Veilguard ist ein reines Singleplayer-Spiel und erscheint im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.