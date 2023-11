EA FC 24: FC Pro Token bekommen und kostenlose Packs verdienen – so geht’s

FC Pro Token in FC 24 bekommen – so geht’s

Wenn ihr die Aufgaben für die FC Pro Token in FC 24 Ultimate Team erledigen und die kostenlosen Belohnungen einheimsen wollt, müsst ihr lediglich FC Pro-Übertragungen auf Twitch oder FC Pro-Übertragungen auf YouTube für eine bestimmte Zeit verfolgen. Es gibt mehrere Runden, an denen ihr die Chance habt, euren Token zu bekommen, mehr dazu bei Wann finden die Streams für FC Pro Token statt?

Wichtig: Ihr müsst euer EA-Konto mit eurem Twitch-Konto / YouTube verbinden und dann auch eingeloggt sein, wenn ihr eine FC Pro-Übertragungen verfolgt, sonst werden euch die Token nicht gutgeschrieben! Bei entsprechenden Twitch-Streams erhaltet ihr die Meldung „Twitch-Drops“ und bei YouTube-Videos weist euch ein „Verbunden“-Symbol unter dem entsprechenden Video darauf hin, dass ihr einen Stream mit Drop verfolgt.

Tipp: Ihr müsst die geforderte Zeit nicht zwingend am Stück ansehen, sondern könnt sie bei längeren Wettkämpfen auch über die gesamte Dauer der verschiedenen Runden ansammeln. Üblicherweise laufen die Streams über mehrere Stunden, ihr solltet also genügend Zeit haben, um die Stunde vollzumachen. Wie viel Zeit ihr bereits abgespult habt oder noch abspulen müsst, könnt ihr in der Regel rechts oben über dem Chat sehen oder im Dropdown-Menü, wenn ihr auf das Account-Symbol klickt. Sollte dort nichts angezeigt werden, wechselt im Menü zum Punkt "Drops & Belohnungen", dort wird euch euer Fortschritt auf jeden Fall angezeigt.

Wann laufen die Streams für FC Pro Token?

Wie schon im letzten Jahr, finden die FC PRO Open Gruppenrunden immer montags statt und werden live auf Twitch und YouTube gestreamt. Der erste Stream, bei dem ihr euch einen FC Pro Token verdienen könnt, ist die „FC Pro Open - Group Stage Woche 1“, die am Montag, 27. November 2023 um 19:00 beginnt. Die Termine für die weiteren FC Pro Begegnungen findet ihr in der nachfolgenden Tabelle sowie auf der offiziellen FC Pro-Webseite.

Event Datum Uhrzeit Group Stage, Woche 1 Montag, 27. November 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 2 Montag, 4. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 3 Montag, 11. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 4 Montag, 18. Dezember 2023 19:00 Uhr Group Stage, Woche 5 Montag, 8. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 6 Montag, 15. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 7 Montag, 22. Januar 2024 19:00 Uhr Group Stage, Woche 8 Montag, 29. Januar 2024 19:00 Uhr Championship Samstag, 3. Februar 2024 TBA

FC Pro Token abholen / einfordern

Habt ihr die nötigen Minuten für einen Token bei Twitch abgespult (üblicherweise weist euch Twitch darauf hin), wird er automatisch dem verknüpften EA Konto hinzugefügt. Damit ist die Sache aber noch nicht erledigt, denn ihr müsst ihr eure Belohnung auch noch abholen. Das geht entweder direkt auf dem Kanal oder über euer Twitch Drops Inventar, welches ihr ebenfalls im Menü "Drops & Belohnungen" findet.

Bei YouTube-Streams geht das Ganze deutlich einfacher, hier erhaltet ihr euren Token automatisch. Ihr müsst also nur ins Spiel einloggen und solltet euren Token in Empfang nehmen können (EA weist aber darauf hin, dass es unter Umständen auch bis zu vier Stunden dauern, bis eure Belohnung ankommt).

Logt euch anschließend in FC 24 ein und startet den Ultimate Team Modus. Hier wechselt ihr im Menü zu „Ziele“ und dort zum Reiter „FC Pro“. Hier könnt findet ihr alle Aufgaben, die in Verbindung mit den Token stehen, und könnt eure Belohnungen einfordern.

Alle FC Pro Token Belohnungen in FC 24

Habt ihr einen FC Pro Stream für die geforderte Zeit verfolgt, könnt ihr euch in FC 24 im Ultimate Team Modus in der Rubrik „Ziele“ beim Reiter „FC Pro“ eure Belohnung bei der zugehörigen Aufgabe abholen. Welche FC Pro Belohnungen euch noch FC 24 erwarten, zeigt euch die nachfolgende Tabelle:

Belohnung Aufgabe Bedingung Prime Goldprofis-Pack Willkommen im FC PRO-Club - Starte deinen Weg! Verfolge die Übertragung des FC Pro Open 24 Global Qualifiers min. 60 Min lang Mega Pack FC PRO Twitch Verknüpfe dein EA-Konto mit Twitch.

Zurück zum FC 24: FC Pro Token Inhaltsverzeichnis