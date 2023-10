Die EA Sports FC 24 Centurions Icons sind ein neuer Teil des Centurions Events, das erst letztes Jahr eingeführt wurde – damals noch ohne Ikonen. Die Centurions Icons sind damit die erste Ikonen-Kampagne in FC 24. Wie Campaign Icons üblich, werden eine Reihe von legendären Spielern ausgewählt und mit verbesserten UT Centurions Icons-Kartenversionen geehrt, die eine bessere Wertung als die normalen Ikonen-Karten haben. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Spieler im Centurions Icons Team 1 dabei sind und welche Upgrades sie bekommen haben. Außerdem erfahrt ihr, welche Icons laut Leaks noch erscheinen sollen, was es mit den Ikonen-Kampagnen auf sich hat und was ihr noch über die Centurions Icons wissen müsst.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Centurions Icons mit ihren Upgrades vor, die EA Sports in FC 24 veröffentlicht hat. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr beim nächsten Punkt weiter unten auf der Seite.

Im letzten Jahr war es zudem üblich, dass jede Icon-Kampagne eine Besonderheit hatte – etwa ein 5 Sterne-Upgrade bei einem der Spezialwerte "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill) – bislang ist aber noch nicht bekannt, ob das auch in FC 24 wieder so sein wird.

Pünktlich zum Freitagabend (27. Oktober 2023) liefert EA Sports im Rahmen des Centurions Events das Centurions Icon Team 1 mit den ersten sechs Ikonen. Weitere legendäre Spieler werden mit dem Centurions Icon Team 2 am Freitag, den 3. November 2023, erwartet. Nachfolgend findet ihr eine Übersicht aller Spieler der jeweiligen Centurions Icon Releases in FC 24.

UT Centurions Icons Erklärung - so funktioniert die erste Ikonen-Kampagne im FC 24 Ultimate Team

Die Centurions Icons sind die erste Icon Kampagne in FC 24 und werden im Rahmen des Centurions Events vorgestellt, das EA erst letztes Jahr in den Eventkalender eingeführt hat. Was es damit auf sich hat und wie die Promo funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen FC UT Centurions Icons?

Die Ultimate Team Centurions Icons sind Teil des FC 24 UT Centurions Events und starten zeitgleich am Freitag, dem 27. Oktober 2023 um 19:00 Uhr. Das Event läuft zwei Wochen, womit auch das Ende der Centurions Icons auf Freitag, dem 10. November 2023 (19:00 Uhr) fällt.

Wie viele Ikonen bekommen eine Centurions Icon Karte?

Wie viele Icons EA bei der ersten Ikonen-Kampagne in FC 24 veröffentlichten will, ist bislang nicht bekannt, es wird aber deutlich weniger Ikonen als Event-Spieler geben. Durch Leaks wissen wir, dass es Centurions Icons Teams geben wird, die jeweils „nur“ mit sechs Ikonen an den ersten zwei Event-Freitagen ins Spiel kommen. Ein paar wenige Ikonen werden auch als SBC oder Objective erwartet, für Mini-Releases gibt es bislang aber noch keine Anzeichen. Wir rechnen dementsprechend mit etwas zwischen 15 und 20 Centurions Icons. So dürfte der Release-Plan aussehen:

27. Oktober 2023 (19:00 Uhr) = Release Centurions Icons Team 1

03. November 2023 (19:00 Uhr) = Release Centurions Icons Team 2

27. Oktober bis 09. November = Einzelne Centurions Spieler via SBC / Objective

Was sind Centurions Icon und Campaign Icons in FC 24?

Die Icons haben in FC 24 einige Änderungen erfahren, die bereits in der letzten Saison eingeführt, getestet und für gut befunden wurden. Konkret bedeutet das die Abschaffung der bisherigen Basis, Mid, Prime, Moments-Kartenversionen und den damit verbundenen Icon Swaps. Stattdessen wurden die „Kampagnen Icons“ eingeführt, die verbesserte Kartenversionen von Ikonen im Rahmen eines speziellen Events ins Spiel kommen. Diese Änderung ermöglicht es EA, deutlich mehr und unterschiedliche Icons-Versionen ins Spiel zu bringen (und mehr Packs zu verkaufen). Im Fall von FC 24 sind die Centurions Icon die erste (von weiteren) Icon-Kampagnen, die im Rahmen der Centurions Promo ins Spiel kommen.

Wie bekommt man UT Centurions Icons in EA FC 24?

Centurions Icons könnt ihr wie nahezu alle Spezialkarten vorwiegend aus Karten-Packs ziehen. Das gilt für alle Packs, die Spieler-Karten enthalten, egal, ob sie für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Bei Packs, die mehr Spieler enthalten, habt ihr logischerweise eine höhere Chance, dass sich darunter ein Centurions Icon befindet, eine Garantie gibt es aber nicht. Welche Karten in den Packs stecken können, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FC 24 UT Ultimate Team gebunden:

27. Oktober 2023 (19:00 Uhr) = Release Centurions Icons Team 1

03. November 2023 (19:00 Uhr) = Release Centurions Icons Team 2

Neben den Packs wird es auch die eine oder andere Centurions Icon SBC und / oder Objetive geben, bei der ihr euch exklusiv eine Ikone verdienen könnt, wenn ihr die Aufgabe löst. Außerdem gibt es noch die Option des Transfermarktes, hier könnt ihr aber nur Karten aus Packs kaufen / verkaufen.

