Erhält Remnant 2 noch Crossplay? Laut Gunfire Games wird aktiv an dem Feature gearbeitet

Nachdem Remnant 2 seinen Entwicklern von Gunfire Games mehr als eine Million verkaufte Exemplare auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series beschert hat, könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Spieler in Yaesha, Losomn und den vielen anderen Welten herumlaufen. Im Koop konnten bisher nur Spieler auf derselben Plattform gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Das soll sich aber ändern, denn das Studio arbeitet derzeit an Crossplay.

Auf Crossplay müsst ihr noch ein Weilchen warten

In einer Fragerunde auf Reddit schrieb David Adams, der Präsident von Gunfire Games: "Ja, wir schauen es uns an. Es gibt Probleme mit den verschiedenen Plattformen und deren Anforderungen, um Crossplay zu ermöglichen, aber es wird aktiv daran gearbeitet." Ein genaues Datum für die Implementierung von Crossplay gibt es daher nicht.

Für mich kommt die Ansage ein wenig zu spät, denn die einzige Person in meinem Umfeld, die keinen PC, dafür aber Lust auf Remnant 2 gehabt hätte, steckt jetzt tief im Baldur's-Gate-3-Sumpf fest. Hoffentlich könnt ihr Crossplay in vollen Zügen genießen, wenn es in Zukunft erscheint. In den Kommentaren auf Reddit kommt das Feature jetzt schon wahnsinnig gut an.

Mehr zu Remnant 2:

Remnant 2: Erster Patch verbessert Performance, Stabilität und mehr

Remnant 2: Um die Alchemisten-Klasse freizuschalten, muss euch eine mutierte Ratte entführen

Remnant 2 läuft dank DLSS-3-Upgrade noch flüssiger - doch es gibt einen Haken

Generell hatte Gunfire Games die letzten Wochen sicherlich alle Hände voll zu tun. Nicht nur gab es nach dem Launch von Remnant 2 einen gewaltigen Ansturm auf das Spiel, auch ein großer Patch, der die Leistung und Stabilität verbesserte und hier und dort ein wenig an der Balance der Waffen herumschraubte, erschien.

Egal, ob nun Crossplay oder nicht, Remnant 2 besticht mit seiner Fülle an Inhalten, den vielen Arten und Weisen, die fünf Welten und ihre vielen interessanten Bosse und Rätsel zu entdecken und der Motivation, die man beim Spielen und Erkunden verspürt.