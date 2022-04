Der Liga-Fußball zurück, deshalb sieht es bei den neuen FIFA 22 TOTW 29 Predictions auch deutlich besser aus, als letzte Woche. Es gibt jede Menge hochkarätige Kandidaten, die es ins TDW 29 schaffen könnten – darunter Mbappe (er muss einfach dabei sein), Benzema, Felix, Sterling, Milinkovic-Savic, Kimmich, Laimer und viele mehr. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 29 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter fürs neue TDW vor. Das vollständige Team stellt EA Sports am Mittwochabend vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche in den Packs.

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Kylian Mbappe

Highlights: 2 Tore und 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 95 auf 96

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Real Madrid

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 86

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: KRC Genk

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: UD Levante

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: ST

Verein: Udinese Calcio

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 66 auf 78

Position: ST

Verein: BK Häcken

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 62 auf 71

Position: ST

Verein: Sandefjord Fotball

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Mittelfeld

Zeki Amdouni

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 64 auf 73

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Lausanne-Sport

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 2 Tore und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LM

Verein: Betis Sevilla

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 84

Position: LM

Verein: Pogoń Stettin

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Cerezo Osaka

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Brentford

Verteidigung und Torwart

Cristian Romero

Highlights: -

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: -

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 69 auf 72

Position: CB (IV)

Verein: Celtic Glasgow

Highlights: 1 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: FC Augsburg

Highlights: 5 Paraden

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: GK (TW)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 7 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: Galatasaray Istanbul

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 29 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Takuma Asano

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: RM

Verein: Vfl Bochum

Takuma Asano könnte der Silver Star in Woche 29 werden.

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf ein Inform-Upgarde haben:

Stürmer

Christopher Nkunku

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: ST

Verein: 1. FC Kaiserslautern

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: LW (LF)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: FC Brügge

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RW (RF)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CF (MS)

Verein: Rakow Czestochowa

Mittelfeld

Kevin De Bruyne

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 93 auf 94

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 90

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: FC Brügge

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LM

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Vora

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RM

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Liverpool

Verteidigung und Torwart

Jonny

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LWB (LAV)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CB (IV)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Fenerbahce Istanbul

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: CB (IV)

Verein: Melbourne City FC

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: SC Freiburg

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LB (LV)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: RB (RV)

Verein: SV Darmstadt 98

