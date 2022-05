FIFA 22 TOTW 36 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Es ist Montag und wir starten mit den neuen FIFA 22 TOTW 36 Predictions in die verkürzte Woche. Die Bundesliga hat bereits letzte Woche das Saisonende erreicht, daher wird es im TDW 36 keine große Auswahl an heimischen Spielern geben. Die anderen Topligen haben aber diese Woche noch gespielt, somit könnte es noch einmal ein halbwegs brauchbares Team der Woche mit Kandidaten wie Mbappe, Kane, Son, Robertson, Di Maria, Becker, Delort oder Reece James geben, ehe auch hier das Saisonende ansteht. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 36 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter vor. Das vollständige Team liefert EA Sports wie immer am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Stürmer

Kylian Mbappe

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: Paris Saint-Germain Harry Kane

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: ST Verein: Tottenham Hotspur Andy Delort

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CF (MS)

Verein: OGC Nizza

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CF (MS) Verein: OGC Nizza Joaquin Correa

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CF (MS)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CF (MS) Verein: Inter Mailand Tammy Abraham

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: AS Rom (Roma FC) Olivier Giroud

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: AC Mailand

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: AC Mailand Callum Wilson

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CF (MS)

Verein: Newcastle United

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CF (MS) Verein: Newcastle United Kasper Junker

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: Urawa Red Diamonds

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: ST Verein: Urawa Red Diamonds Christian Gytkjær

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: AC Monza

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: AC Monza Stefan Mugoša

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: Incheon United

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: ST Verein: Incheon United Anderson Lopes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 77

Position: ST

Verein: Wuhan Zall

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 69 auf 77 Position: ST Verein: Wuhan Zall Daniel Salloi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: LW (LF)

Verein: Sporting Kansas City

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: LW (LF) Verein: Sporting Kansas City Sekou Mara

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 65 auf 75

Position: LW (LF)

Verein: Girondins Bordeaux

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 65 auf 75 Position: LW (LF) Verein: Girondins Bordeaux Angel Di Maria

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: RW (RF)

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: RW (RF) Verein: Paris Saint-Germain Husein Balic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LF (LA)

Verein: LASK

Mittelfeld

Heung Min Son

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: CAM (ZOM)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: CAM (ZOM) Verein: Tottenham Hotspur James Maddison

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Leicester City

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: Leicester City Lorenzo Pellegrini

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: AS Rom (Roma FC) Xherdan Shaqiri

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Olympique Lyon

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Olympique Lyon Dejan Kulusevski

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Tottenham Hotspur Cesinha

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Daegu FC

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CAM (ZOM) Verein: Daegu FC Kike Perez

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Elche

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: CAM (ZOM) Verein: FC Elche Gerson

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: Olympique Marseille

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CM (ZM) Verein: Olympique Marseille Rodrigo Javier De Paul

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CM (ZM) Verein: Atletico Madrid Gonzalo Melero Manzanares

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: UD Levante

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: UD Levante Jamiro Monteiro

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: San Jose Earthquakes

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: San Jose Earthquakes Anto Grgić

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: FC Sion

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: CM (ZM) Verein: FC Sion Simon Gustafson

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: FC Utrecht

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: CM (ZM) Verein: FC Utrecht Emiliano Buendía

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: RM

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: RM Verein: Aston Villa Timothy Weah

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: RM

Verein: OSC Lille

Verteidigung und Torwart

Joel Matip

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CB (IV) Verein: FC Liverpool Michael Keane

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CB (IV)

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CB (IV) Verein: FC Everton Benoit Badiashile

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: AS Monaco

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CB (IV) Verein: AS Monaco Mason Holgate

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Everton

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CB (IV) Verein: FC Everton Sverrir Ingi Ingason

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: PAOK Thessaloniki

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CB (IV) Verein: PAOK Thessaloniki Andrew Robertson

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: LB (LV) Verein: FC Liverpool Marcelo Saracchi

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: LB (LV)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: LB (LV) Verein: RB Leipzig Cedric Soares

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RB (RV) Verein: FC Arsenal Coke

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: RB (RV)

Verein: UD Levante

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: RB (RV) Verein: UD Levante Marcos Alonso Mendoza

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LWB (LAV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: LWB (LAV) Verein: FC Chelsea Reece James

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RWB (RAV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RWB (RAV) Verein: FC Chelsea Daniele Padelli

Highlights: 11 Paraden

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: GK (TW)

Verein: Udinese Calcio

Highlights: 11 Paraden Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: GK (TW) Verein: Udinese Calcio Diego Lopez

Highlights: 5 Paraden

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 5 Paraden Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: GK (TW) Verein: Espanyol Barcelona Alisson Becker

Highlights: 4 Paraden

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: GK (TW)

Verein: FC Liverpool

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 36 schaffen.

