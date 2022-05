FIFA 22: TOTS Leak enthüllt TOTS Token und Tausch-Programm fürs Team of the Season Event

Alle FIFA 22 TOTS Tausch Token in SBCs und Zielen im Überblick Bald könnt ihr in FIFA 22 tägliche SBCs und Objektives in FUT Ultimate Team lösen, um sogenannte "Team of the Season Token" als Belohnung zu erhalten. Der Haken an der Sache ist, dass die Aufgaben oft nur für einen sehr kurzen Zeitraum verfügbar sind (in der Regel 2 Tage) und EA die Tokens üblicherweise in anderen Aufgaben versteckt, sodass man sie schwer findet - mal ist es eine Belohnung für eine Segment-Aufgabe, mal eine von mehreren Belohnungen für ein Objective. Damit ihr nicht lange nach den TOTS-Token suchen müsst, verraten wir euch nachfolgend, welche Token in FIFA 22 derzeit verfügbar sind und in welchen Aufgaben sie stecken. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, welche Token noch kommen werden und welche bereits abgelaufen sind. Derzeit verfügbare TOTS Token TBA Noch erscheinende TOTS Token TBA Nicht mehr verfügbare TOTS Token TBA

FIFA 22 TOTS Token einlösen: Alle Belohnungen und Preise von TOTS Swaps 1 Sicher wollt ihr wissen, was mit euren verdienten TOTS Token in FIFA 22 Ultimate Team kaufen könnt. Dank Data Miner und Leaker FutSheriff und CriminalFIFA wissen wir bereits, welche Belohnungen es gibt. Nachfolgend findet ihr die vollständige Liste mit Preisen, beachtet aber, dass jeder Bonus nur einmal eingelöst werden kann und alle Spieler und Karten untauschbar sind. 22 Token = 1x Luis Figo Icon Moments (93 GES)

19 Token = 1x Premier League TOTS Spielerwahl (1 von 3 Spieler)

17 Token = 1x Michael Ballack Icon Moments (92 GES)

15 Token = 84+ x25 Spieler Pack

14 Token = 1x Premier League oder Bundesliga TOTS Spielerwahl (1 von 3 Spieler)

10 Token = 1x Premier League TOTS Pack

7 Token = 1x Bundesliga TOTS Pack

5 Token = 1x Ultimate TOTS Pack

5 Token = 1x Community TOTS Pack

3 Token = 1x Eredivisie TOTS Pack

3 Token = 1x EFL TOTS Pack

3 Token = 1x Saudi Pro League TOTS Pack

2 Token = 1x Seltene-Spieler-Pack Eure TOTS Tokens könnt ihr gegen diese Belohnungen in FIFA 22 eintauschen. Ab wann kann man TOTS Token einlösen? Eure TOTS Tokens könnt ihr ab Freitag, dem 20. Mai 2022 (19:00 Uhr) in FIFA 22 einlösen. Die erste Runde des Tausch-Programms läuft nur eine Woche, dementsprechend müsst ihr eure Token bis zum Freitag, dem 27. Mai 2022 (19:00 Uhr) einlösen.