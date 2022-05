FIFA 22: La Liga TOTS Vote startet morgen – Leak zeigt nominierte Spieler

La Liga TOTS Vote Nominees Leak – Diese nominierten Spieler könnt ihr wählen Der Startschuss für die Wahl des La Liga Team of the Season ist zwar noch nicht gefallen, doch die nominierten Spieler sind dank Leaks von FutSheriff bereits bekannt. Laut des La Liga TOTS Leak stehen die nachfolgenden 6 Torhüter, 12 Verteidiger, 17 Mittelfeldspieler und 10 Stürmer zur Auswahl. Sowie EA Sports die entsprechende Seite für den La Liga TOTS Vote live schaltet, fügen wir euch den Link hinzu. FIFA 22 La Liga TOTS nominierte Stürmer Karim Benzema (Real Madrid)

(Real Madrid) Vinicius Junior (Real Madrid)

(Real Madrid) Iago Aspas (Celta Vigo)

(Celta Vigo) Joao Felix (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Oyarzabal (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Joselu (Deportivo Alaves)

(Deportivo Alaves) De Tomas (Espanyol Barcelona)

(Espanyol Barcelona) Enes Unal (FC Getafe)

(FC Getafe) Angel Correa (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Goncalo Guedes (FC Valencia) Laut Leak wurden diese Stürmer für den FIFA 22 La Liga TOTS Vote nominiert. FIFA 22 La Liga TOTS nominierte Mittelfeldspieler Luka Modric (Real Madrid)

(Real Madrid) Toni Kroos (Real Madrid)

(Real Madrid) Casemiro (Real Madrid)

(Real Madrid) Joan Jordan (FC Sevilla)

(FC Sevilla) Nabil Fekir (Betis Sevilla)

(Betis Sevilla) Iker Muniain (Athletic Bilbao)

(Athletic Bilbao) Juanmi (Betis Sevilla)

(Betis Sevilla) Mikel Merino (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Carlos Soler (FC Valencia)

(FC Valencia) Sergio Canales (Betis Sevilla)

(Betis Sevilla) Oscar Trejo (Rayo Vallecano)

(Rayo Vallecano) Thomas Lemar (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Pedri (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Brais Mendez (Celta Vigo)

(Celta Vigo) Etienne Capoue (FC Villarreal)

(FC Villarreal) Yeremi Pino (FC Villarreal)

(FC Villarreal) Frenkie De Jong (FC Barcelona) FIFA 22 La Liga TOTS nominierte Verteidiger Alex Moreno (Betis Sevilla)

(Betis Sevilla) David Alaba (Real Madrid)

(Real Madrid) David Garcia (CA Osasuna)

(CA Osasuna) Diego Carlos (FC Sevilla)

(FC Sevilla) Eder Militao (Real Madrid)

(Real Madrid) Inigo Martinez (Athletic Bilbao)

(Athletic Bilbao) Jesus Navas (FC Sevilla)

(FC Sevilla) Jordi Alba (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Jules Kounde (FC Sevilla)

(FC Sevilla) Marcos Acuna (FC Sevilla)

(FC Sevilla) Robin Le Normand (Real Sociedad)

(Real Sociedad) Ronald Araujo (FC Barcelona) Diese Verteidiger wurden für den FIFA 22 La Liga TOTS Vote geleakt. FIFA 22 La Liga TOTS nominierte Torhüter Diego Lopez (Espanyol Barcelona)

(Espanyol Barcelona) Geronimo Rulli (FC Villarreal)

(FC Villarreal) Jan Oblak (Atletico Madrid)

(Atletico Madrid) Matias Dituro (Celta Vigo)

(Celta Vigo) Thibaut Courtois (Real Madrid)

(Real Madrid) Yassine Bounou (FC Sevilla) Das sind die geleakten Torhüter für den FIFA 22 La Liga TOTS Vote.

So läuft die Wahl für das La Liga TOTS in FIFA 22 ab Wenn ihr bei den vorangegangenen Abstimmungen mitgemacht habt, kennt ihr das Prozedere bereits: EA Sports stellt euch für die Wahl eine vorausgewählte Liste der besten Spieler der ersten spanischen Liga auf einer Webseite zur Verfügung, aus denen ihr eure Favoriten auswählen und in ein Team zusammenstellen könnt. Die Liste ist im Vergleich zum großen Community Team deutlich reduziert, es können aber Spieler daraus erneut für die Abstimmung auftauchen. FIFA 22 La Liga TOTS Vote – Start, Ende, Release Der FIFA 22 Bundesliga TOTS Vote beginnt am Dienstag, dem 03. Mai 2022 um 19:00 Uhr. Die Abstimmung ist für drei Tage geöffnet, in denen ihr eure favorisierten Spieler zu einem Team zusammenstellen könnt. Am Freitag, dem 06. Mai 2022 um 19:00 Uhr endet der FIFA La Liga Vote dann. Der Release des FIFA 22 La Liga TOTS erfolgt zwei Wochen später am Freitag, dem 20. Mai 2022 um 19:00 Uhr. Wie viele Spieler sind im La Liga Team of the Season? Die erste spanische Liga zählt zu den "Big 5" und umfasst daher 15 Spieler. Üblicherweise besteht das Team aus 1 Torwart, 5 Verteidiger, 5 Mittelfeldspieler und 4 Stürmer, jedoch kann es auch leicht Abweichungen geben, wie beispielsweise im letzten Jahr, in dem 4 Verteidiger und 5 Stürmer dabei waren. Neben dem Team dürften noch ein paar weitere Spieler per via SBCs und Objectives hinzukommen.