FIFA 23: Powerschuss nutzen - So schießt ihr spektakuläre Tore

Der Powerschuss ist eine brandneue Fähigkeit in FIFA 23, durch die ein Schuss zusätzliche Genauigkeit und Stärke gewinnen kann, wofür aber wiederum mehr Präzision erforderlich ist.

Jeder beliebige Spieler kann in FIFA 23 einen Powerschuss ausführen, bei manchen Herausforderungen in FUT ist es sogar zwingend erforderlich, ihn zu nutzen.

Aber wie funktioniert das genau und welche hilfreichen Tipps gibt es für den neuen Powerschuss? In unserem Guide lest ihr mehr dazu!

Inhalt:

Wie führe ich einen Powerschuss in FIFA 23 aus?

Wie erwähnt, kann jeder Spieler einen Powerschuss in FIFA 23 ausführen. Hilfreich ist es natürlich, wenn der jeweilige Spieler hohe Werte bei Schusskraft, Abschluss, Fernschüssen und Ruhe hat.

Besonders der Abschluss-Wert hilft euch enorm, wenn ihr den Powerschuss innerhalb des Strafraums ausführt, der Fernschüsse-Wert dementsprechend natürlich bei Schüssen von außerhalb des Strafraums.

Die hohen Werte bei Abschluss und Schussstärke machen Mbappé zu einer exzellenten Wahl für Powerschüsse im Strafraum.

Das sind schon mal wichtige Faktoren beim Powerschuss, aber wie führt ihr ihn überhaupt aus?

Auf der PlayStation führt ihr in FIFA 23 einen Powerschuss aus, indem ihr L1 und R1 gleichzeitig haltet und dann die Schusstaste drückt. Auf der Xbox sind es natürlich dementsprechend LB und RB. Wie lange ihr die Schusstaste haltet, bestimmt, wie viel Kraft der Schuss hat.

Ob ihr gerade einen Powerschuss auslöst, seht ihr, wenn die Kamera etwas an den ballführenden Spieler heranzoomt.

Bei der Ausführung eines Powerschusses verlsangsamt sich der Spieler und die Kamera zoomt etwas hinein.

Bedenkt aber folgendes: Der Powerschuss ist gut dafür geeignet (wie der Name schon sagt), einem Schuss zusätzliche Kraft verleihen. Ihr müsst aber dafür auch mit dem linken Stick sehr genau zielen. Und auf das richtige Kräfteverhältnis kommt es natürlich ebenfalls an. Es könnte ein Weilchen dauern, bis ihr ein gutes Gespür für Timing und Präzision habt, aber ihr könnt etwa auch in der Arena üben.

Tipps für den Powerschuss in FIFA 23

Hier sind ein paar Tipps für den Powerschuss, die euch dabei helfen, in FIFA 23 häufiger mit ihm zu treffen:

Um einen Powerschuss abzubrechen, drückt ihr die Taste für den Pass oder Flachpass, damit der Ball in Richtung eines Mitspielers gespielt wird. Tut das, wenn ihr den Eindruck habt, den Schuss zu vermasseln oder wenn ein Verteidiger im Weg steht.

Stellt sicher, dass ihr den Powerschuss nur dann ausführt, wenn um euch herum ausreichend Platz ist. Es dauert zwar nur ein, zwei Sekunden länger als bei einem normalen Schuss, aber diese Zeit kann ausreichen, um den Ball zu verlieren, etwa durch in der Nähe befindliche Verteidiger. Zumal diese aggressiver auf Spieler reagieren, die einen Powerschuss ausführen wollen.

Die Tatsache, dass Verteidiger sich auf einen Spieler konzentrieren, der einen Powerschuss ausführen will, könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen. Täuscht einen Schuss an, lockt somit Gegenspieler und spielt dann aber einen Pass zu einem Mitspieler, der somit eine bessere Chance hat. Das alles ist aber natürlich abhängig vom Kontext und den Positionen eurer Mitspieler.

Ein gutes Beispiel dafür, warum ihr Platz für einen Powerschuss braucht.

Ihr könnt auch beim Powerschuss das Abschlusstiming einsetzen. Bevor ein Spieler den Ball nach einer Powerschuss-Animation trifft, drückt die Schusstaste erneut und ein Icon über dem Kopf wird grün aufleuchten, wenn ihr erfolgreich wart. Einfach ist das aber nicht, es könnte eine Weile dauern, um das zu perfektionieren.

Ihr könnt einen Powerschuss sozusagen auch vorab ausführen, wenn der Ball gerade noch in Richtung des jeweiligen Spielers gespielt wird (selbst nach einem Freistoß). Lasst ihr dann die Schusstaste aus, wenn der Ball euch erreicht, führt ihr sofort einen Powerschuss aus. Die Animation läuft somit schon vor Erreichen des Balls durch euch, was den ganzen Ablauf beschleunigt.

Da der Powerschuss die Tasteneingaben für niedrige Driven Shots ersetzt, müsst ihr eure Schussstärke etwas drosseln, um per Powerschuss einen solchen Low Driven Shot einzusetzen. 20 bis 30 Prozent Schussstärke in FIFA 23 sollten dafür ausreichen.

Viel Spaß und Erfolg mit den neuen Powerschüssen in FIFA 23!

