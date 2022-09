FIFA 23 TOTW 2 Predictions: Kommen Neymar, Mbappé, Messi ins neue Team of the Week?

Ende dieser Woche ist der offizielle FIFA 23 Release, was bedeutet, dass auf einen Schlag viele Spieler loslegen werden. Dementsprechend wichtig sind die FIFA 23 TOTW 2 Predictions – sowohl für Spieler, die jede Menge Karten-Packs öffnen werden, als auch EA Sports, die jede Menge Packs verkaufen wollen/werden. Üblicherweise spart EA zum Saisonstart nicht mit hochkarätigen Spielern, allerdings dürfte sich die Auswahl der Kandidaten für das FIFA 23 Team der Woche 2 etwas schwieriger gestalten, denn aufgrund der Länderspielpausen rollt der Ball in diversen europäischen Ligen gerade nicht - mit Mbappé, Messi, Salah, van Dijk oder Neymar Jr. gibt es aber trotzdem ein paar gute Optionen.

In den nachfolgenden FIFA 23 Team of the Week 2 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter für das neue TDW vor. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team bekanntgibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr weiterhin die Karten vom FIFA 23 Team der Woche 1 in den Packs.